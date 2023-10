Ko te pakiwaitara me te mooni o nga marama eclipses: pehea e pa ana ki nga whaea hapu

Ko nga rourou marama, e mohiotia ana ko Chandra Grahan, i mau tonu i te hiahia me te miharo o te tangata. I te wa e aukati ana te Ao i te marama o te Marama kia kore e tae atu ki te Ra, ka puta he huihuinga onge o te rangi. Engari i tua atu i te hiranga o te aorangi, kua whakaponohia ano ka pa ki te hauora o te tangata, otira ki nga whaea e hapu ana. Kia tuhura tatou i te pakiwaitara me te mooni e pa ana ki tenei ahuatanga whakahirahira.

Hiranga o Eclipses

I roto i te roaraa o te aamu, ua hi‘ohia te haamaramaramaraa mai te mau ohipa puai o te nehenehe e faaûru i te mau tuhaa rau o to tatou oraraa. Ko etahi o nga ahurea e whakapono ana ko te tuunga me te neke o nga tinana o te rangi, tae atu ki te Ra me te Marama, ka pa ki te oranga o te tangata. No reira, ka kiia ko nga rourou he tino nui.

He pakiwaitara i muri i te Eclipse Marama

I nga wa onamata, i kiia te rourou na nga mea hanga pakiwaitara—Rahu raua ko Ketu—e whakaponohia ana ka kai te Ra me te Marama. Ko te hononga o nga rourou ki enei rewera i arahi ki te whakaaro kino me te whakawhanaketanga o nga whakapono. Ka tuitui enei karakia ki nga hiahia taketake penei i te kai me nga waahanga nui o te ao penei i te haputanga.

Te Painga o te Eclipse Marama mo te Haputanga me nga Whakaaro

He maha nga ahurea e mau ana ki te whakapono me karo nga wahine hapu i te ruruhitanga o te ra me te marama. Hei mahi whakatupato, ka tohutohuhia nga whaea e hapu ana ki te tiaki i enei huihuinga hei tiaki i to ratau hauora me a ratau tamariki kare ano i whanau. Heoi, ahakoa enei whakapono kua roa e mau ana, karekau he taunakitanga putaiao hei tautoko i te whakaaro ka pa te haapurorotanga ki te haputanga.

Nga Aratohu mo nga Whaea Whanau

Ahakoa karekau he moreareatanga e pa ana ki te rourou marama me te haputanga, ka marama pea ka pai etahi o nga whaea ki te mahi tupato. Mena ka whiriwhiri koe ki te pera, koinei etahi aratohu hei whakaaro:

– Me noho ki roto ka karo i te kai me te inu i tetahi mea kia mutu ra ano te rourou.

– Hipokina nga matapihi ki nga arai matotoru, niupepa, kaata ranei hei aukati i te rama kia kore e uru ki to kainga.

– Kia kaukau i muri i te rourou.

Ngā Whakaaro Whakamutunga

Ko te patai he aha te awe o te rourou marama ki runga i te hauora o te tangata, te huanga ranei o te tangata, kaore ano kia whakautua. Ahakoa e mau tonu ana nga whakapono me nga korero pakiwaitara, he mea nui ki te aro nui ki te matauranga pūtaiao me te oranga o te tangata. Na, kei a koe te whiringa—whai i nga tikanga tawhito, awhi ranei i tetahi huarahi whaitake. I te mutunga, ko te whakahaere i to hauora me te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara te mea nui.