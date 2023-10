Ko nga Whakaaturanga Hou he wero i nga mahi a te Kaiwhaiwhai-Kaikohi Ira

Ko nga rangahau tata nei i whakahaerea e te ahorangi tikanga tangata a Sarah Lacy mai i te Whare Wananga o Delaware e whakawero ana i te whakapono kua roa nei he kaiwhai nga tane me nga wahine i nga wa o mua. I arotakehia e Lacy me tana hoa mahi a Cara Ocobock mai i te Whare Wananga o Notre Dame nga taunakitanga whaipara tangata me nga tuhinga mai i te wa Paleolithic, a, he iti nei te tautoko mo te whakaaro kua whakawhiwhia nga mahi ki ia ira tangata. I kitea ano e ratou he kaha a tinana te wahine ki te whakangau, a, he tauira o te rite mo nga tane e rua i roto i nga taputapu tawhito, te kai, te toi, te nehu, me te tinana.

Ko nga rangahau a Lacy raua ko Ocobock e whakahē tika ana i te ariā o “Man the Hunter,” i whakanuia tuatahitia i te tau 1968 e nga tohunga tikanga tangata a Richard B. Lee raua ko Irven DeVore. E ai ki te ariā he whai wāhi nui te hopu manu ki te whanaketanga o te tangata, ā, he tāne katoa ngā kaiwhai. E ai ki a Lacy ko te whaanuitanga o tenei ariā ki te taha ira tangata me te tumanako ko ana kitenga ka waiho hei huarahi taunoa mo nga rangahau a meake nei.

I tirotirohia ano e te roopu rangahau nga rereketanga o te tinana me te tinana i waenga i nga tane me nga wahine ki te whakatau mena ka aukati enei mea i nga wahine ki te hopu. I kitea e ratou ahakoa he painga nga tane i roto i nga mahi e hiahia ana kia tere me te kaha, he painga nga wahine ki nga mahi e hiahia ana ki te manawanui. Ko nga momo mahi e rua he mea nui ki te hopu i nga wa onamata. I whakanuia ano e te roopu te mahi a te estrogen, he mea tino rongonui i roto i nga wahine, ki te tuku i tenei painga.

Ko tenei rangahau hou e whakawero ana i nga whakapono kua roa e mau ana mo nga mahi a te ira tangata i roto i nga hapori o mua, me te whakanui i te hiahia mo te tirotiro ano i nga oranga o nga tangata o mua, ina koa nga wahine. E whakapono ana a Lacy ko te whakaaro o te ngawari me te mahi tahi i roto i nga hapori iti me waiho hei whakaaro taunoa i te wa e ako ana i nga hapori o mua.

Rauemi:

– Scientific American

– American Antropologist

– Te Whare Wananga o Delaware

– Te Whare Wananga o Notre Dame

– “Man the Hunter” na Richard B. Lee raua ko Irven DeVore