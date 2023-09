Ka whakawhāitihia e te tohunga ahupūngao te rapu mo nga monopoles aumete ma te whakamahi i nga Raraunga Raraunga Hurihanga Hadron Nui

Kua roa e whakapaehia ana e te hunga ahupūngao kei te noho tonu nga monopoles autō - matūriki kei te taha ki te raki, ki te tonga ranei kaore he rite. Ahakoa kare ano kia kitea enei monopoles maamaa, ko nga raraunga hou mai i te Large Hadron Collider (LHC) kua taea e nga kairangahau te whakawhäiti i te mokowā-ngaohiko ka taea te noho o nga monopoles autō.

Ko te kaupapa o nga monopoles autō i te tuatahi i whakaarohia e te tohunga ahupūngao a Paul Dirac. I kii ia ko te noho mai o nga monopoles autō kia rite ki nga miihini quantum me te whakamarama i etahi ahuatanga o te utu. E ai ki te ariā a Dirac, ko te iti rawa o te utu autō mo te monopole kotahi he 68.5 whakarea te utu i runga i te irahiko, me nga monopoles nui he taurea o tera.

I te tekau tau atu i 1970, i kaha te rapu mo nga monopoles autō i te mea kua noho hei whakamatautau matua mo nga ariā e whai ana ki te whakakotahi i te relativity whanui me te miihini quantum. Ahakoa kua puta mai nga purongo mo te kitenga o nga monopoles autō i etahi wa, he maha nga wa ka tangohia atu, ka pohehe ranei.

Ko te mahi tahi a ATLAS i CERN, ma te whakamahi i nga raraunga mai i te LHC, kua tautuhia e rua nga tikanga ka taea e nga tukinga hiko-nui i waenga i nga protons te hanga i nga monopoles autō me te papatipu ki te 4 TeV. Ko nga tikanga e rua ko te tukunga o nga whakaahua mariko e nga protons. I tetahi ahuatanga, ka hangaia e te photon mariko he monopole autō i runga ake i a ia, a, i tetahi atu, e rua nga whakaahua e taunekeneke ana ki te hanga i tetahi monopole. Ma tetahi o enei ahuatanga ka whakahoki ano i te hangarite takirua hiko-aukume i pakaru i roto i nga whārite a Maxwell.

Kei te rapu a ATLAS i nga taunakitanga o nga monopoles autō ma te rapu moni putea i runga i o raatau kairapu. I te mea he nui ake te utu o te monopole i to te irahiko, me tu ke atu nga putunga i era atu matūriki subbatomic.

Ahakoa kare ano a ATLAS i kitea nga taunakitanga tika mo nga monopoles autō, ko ta ratou tātaritanga o nga raraunga LHC mai i te tau 2015-2018 kua taea e ratou te whakaiti i nga papatipu me te tere o te whakaputa mo nga monopoles iti rawa atu ma te toru.

Ahakoa te ahua he rapu mutunga kore, e whakapono ana te hapori ahupūngao ki te hiranga o te kimi monopoles autō. Ehara i te mea ka whakamanahia e ta raatau kitenga nga ariā e matapae ana i to ratau oranga, engari ka taea ano e te tini o enei monopoles te wehewehe i waenga i nga ariā whakataetae.

Ko te pepa rangahau e matapaki ana i enei kitenga kua tukuna ki te Journal of High Energy Physics a kei te waatea hei tuhinga o mua i runga i te ArXiv.org.

Rauemi:

– Phys.org

– CERN (ATLAS mahi tahi)

– Journal of High Energy Physics (preprint)