Ko te Whakamātautau NA64 e hura ana i te Paanga i roto i te Rapu mo nga mea pouri

Ko te whakamatautau NA64 i CERN kei ​​te kaha haere ki te rapu mea pouri, otira i roto i nga tauira mea pouri waiariki e pa ana ki nga matūriki iti-GeV. I roto i te whakaputanga tata nei i roto i te APS Physical Review Letters, i kitea e te whakamatautau he kitenga whakamohiotanga: ko te tautuhi i tetahi tauwhitinga i takawaenga e te whakaahua pouri pouri A0.

Ko te mea pouri, he hinonga e kore e kitea he waahanga nui o te papatipu o te ao, ka noho tonu hei panga ngaro i roto i te mara pūtaiao. Ko nga tauira ngaaariki pouri, ina koa ko nga matūriki iti-GeV, kua puta hei kaitono kaha ki te whai ki te wetewete i tenei enigma.

E ai ki enei tauira, ko nga mea pouri me nga mea noa i noho i te taurite waiariki, he mea whakaheke i nga reiti rite. Heoi, i te whanuitanga me te whakamatao o te ao, ka raru tenei taurite, ka mahue he toenga o te kiato matū pouri. Kia pai ake ai te mohio ki tenei ahuatanga, ka hiahiatia he ahua hou o te taunekeneke e hono ana i nga mea pouri me nga matūriki tauira paerewa.

Kei te uho o tenei tauwhitinga e takoto ana te photon pouri A0, e noho ana hei takawaenga i waenga i nga mea pouri χ me nga mea noa. Ko te tauwhitinga kei te whakawhirinaki ki te kupu whakaranu kinetic (ϵ/2)F0μνFμν, kei reira ko Fμν me F0μν te tohu i te taumahatanga o te ahotea o te whakaahua me nga mara whakaahua pouri, ko te ϵ te tohu mo te kaha ranu.

Ko te whakaahua pouri A0, e hono ana ki te roopu mehua UD(1) kua pakaru noa, he pouri te kaha hono eD. Ko tenei hononga e kiia ana ko Lint = -eDA0μJμD, me JD e tohu ana i te waa pouri. I tua atu, ko te kupu whakaranu ka puta he tauwhitinga Lint = ϵeA0μJμem i waenga i te A0 me te Jμem hiko hiko, kei reira e tohu ana te hononga hiko.

He mea tino nui te maarama ki enei hononga whakahirahira i te mea ka noho hei turanga mo te wetewete i nga mea ngaro o te matū pouri me ona taunekeneke ki te tauira paerewa o te ahupūngao matūriki.

Hei whakatere i nga hiako o nga tauira waiariki me nga tauira mea pouri fermionic, me ata rangahau nga kairangahau i te waahi tawhā. Ka whai waahi tenei ki te tirotiro i te matapae i te noho o nga matūriki iti-GeV χ, he maha nga ahuatanga: scalar, Majorana, matūriki pseudo-Dirac ranei, kua honoa katoa ki te whakaahua pouri A0.

Ko te whakatau i nga uara tawhā e tautuhi ana i te wehenga whiti whakamotitia, te kiato o te matū pouri, me te kaha hono αD pouri he mea nui i roto i tenei torotoro. Ko enei tawhā e whakaatu ana i nga tirohanga ki te hononga i waenga i te ranu ϵ o te whakaahua pouri me te hononga αD, e whakamarama ana i te ahua o te mea pouri.

Ko te whakamatautau NA64 i CERN kei ​​mua i te rapu mo nga mea pouri iti-GeV. Na roto i nga tukinga i waenga i nga irahiko 100 GeV me tetahi whaainga kaha, ko te whainga o tenei whakamatautau ki te hura i nga mea ngaro o te mea pouri iti-GeV. Kei roto i te tatūnga whakamātau he porotiti scintillator, he irirangi autō, calorimeters, me nga momo puhoi i hangaia hei tautuhi me te tohu matūriki.

Ko te irirangi autō he waahanga matua e taea ai te hanga tika o te hikohiko o te irahiko me te 1% te tika. Ka honoa me nga kaitahuri penei i te Micromegas me nga ruuma ngongo kakau witi, ka maarama te whakamaaramatanga mo nga taunekeneke matūriki.

Heoi, ko te whai i nga mea pouri iti-GeV ka tae mai he wero, ina koa ko te mahi ki nga tohu papamuri ka whakapouri i nga kitenga e hiahiatia ana. Ko enei puna papamuri ko te ngaronga o te dimuon, te μ pohehe, te π, te pirau K, te mawhiti i nga koretake, me te werohanga o nga hadron kupapaku. Ka whakamahi nga Kairangahau i nga tikanga hou hei whakaiti i enei tohu papamuri, ma te whakamahi i nga paearu whiriwhiri e tautokohia ana e te whaihanga me te tātari raraunga hei tautuhi me te whakakore i nga tohu e kore e hiahiatia.

Ka whai wāhi nui te tātari tauanga ki te whai kia mohio ki nga mea pouri. Na roto i nga tikanga matatau, kua whakatauhia e nga kairangahau nga tepe o runga mo te kaha ranu ϵ, e whakaatu ana i nga tino mohiotanga. Ko nga hua o te whakamatautau NA64 kua whakatauhia te 90% nga rohe aukati taumata maia mo te ϵ, e whakaatu ana i te hononga whakahirahira i waenga i te ϵ me te papatipu A0. Ko enei hua ka kaha ki te whakahou i to maatau mohiotanga ki nga mea pouri, ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro me te rangahau.

Ko nga paanga o nga kitenga o te whakamatautau NA64 ka toro atu ki tua atu o te taiwhanga, e tuku herenga ana ki nga tauira mea pouri wera. Ko nga rererangi tawhā mo nga matūriki mea pouri iti-papatipu (y; mχ) me (αD; mχ) e whakaatu ana ki nga wero e pa ana ki etahi ahuatanga o te matū pouri me te whakatenatena i te torotoro haere.

Ma ia pakaruhanga, ka tata atu tatou ki te wetewete i te enigma o te matū pouri me te whai matauranga hohonu ki te ao.

Source:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Rapu mo te Maama pouri me te NA64 i CERN', Reta Arotake Tinana, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.