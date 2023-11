Nga Maramatanga Hou mo te Rapu mo nga Mea Pouri: Te tirotiro i nga Whakaahua Pouri i te Huringa Hadron Nui

Ko te rapu i nga matūriki maatai ​​pouri he waahi ako whakamihiihi, me nga kaiputaiao e torotoro ana i nga momo huarahi hei wetewete i nga mea ngaro o te matū pahekeheke. E rua nga rautaki matua kua puta mai i roto i tenei rapunga, e whakaatu ana ia tangata i nga tirohanga motuhake mo te ahua o te mea pouri. Ko te tikanga tuatahi ko te mataki i nga matūriki ka pirau noa i a ratou e haere ana. Ko nga kaitirotiro Neutrino penei i a IceCube i whai waahi ki tenei huarahi, engari karekau he kitenga nui i kitea i tenei wa. Ko te huarahi tuarua ko te tukituki tahi matūriki i roto i te whakatere matūriki, penei i te Large Hadron Collider (LHC) rongonui i CERN.

Ko te kaupapa hou a CERN e whai ana ki te whakamarama i te noho o nga matūriki maatai ​​pouri ma te tirotiro i te ao whakahirahira o nga whakaahua pouri. Ko enei matūriki whakapae he wahanga o nga ariā whaanui e whakawhānui ana i runga i te tauira paerewa o te ahupūngao matūriki. E ai ki te ariā, ki te uru te matū pouri ki a ia ano, me mau i a ia nga putea kawe kaha e rite ana ki nga whakaahua i roto i te topana hiko me nga gluons i te kaha kaha. Ko enei kaikawe kaha mo nga mea pouri e mohiotia ana ko nga whakaahua pouri.

I roto i te tauira tawhito o te ahupūngao matūriki, e hono ana nga whakaahua ki te kaha hikohiko me te whai waahi nui i roto i nga tukanga penei i te pirau irirangi. Waihoki, ko nga whakaahua pouri e matapaetia ana ka awe i te pirau o nga matūriki motuhake, penei i nga muon, me te awe i te waa autō. Ko tetahi rangahau tata nei i tohu mo nga paanga o nga whakaahua pouri ki runga i te waa autō o nga muon.

Ko te oma tuatoru o te whakamatautau Compact Muon Solenoid (CMS) i te LHC e tohu ana i te mahi hou mo te rapu taunakitanga o nga whakaahua pouri. Ko te rangahau e aro ana ki te kimi i tetahi ahuatanga e kiia nei ko "muons kua nekehia," ka kitea nga muon i ahu mai i te takiwa whanui o te tukinga matūriki-kaha nui, kaua ki te ira tukinga tika. Ko tenei ahuatanga rereke ka kiia ko nga whakaahua pouri kaore e kitea i te wa o te tukinga tuatahi, ka pirau ki nga muon ka kitea.

Heoi, ko nga kitenga tuatahi mai i tenei oma karekau i kitea nga ahuatanga o nga muon kua nekehia, e tohu ana te kore o nga whakaahua pouri i tenei wa. Ahakoa he rereke nga hua ka puta mai i etahi atu kitenga, ka whakatauhia e enei hua he here taapiri mo te noho tonu o nga whakaahua pouri. Ko tenei tauira o nga taunakitanga autaki mo nga mea pouri e mau tonu ana i te wa e mau tonu ana nga taunakitanga tika, he kaupapa hoki i te mara.

I te wa e haere tonu ana nga kaiputaiao ki te whakaoti i nga mea ngaro o te mea pouri, ko nga rangahau penei i te LHC he tumanako kia kitea etahi atu tohu. Ahakoa karekau e kitea nga taunakitanga tika mo nga mea pouri i tenei wa, ko te tirotiro i nga whakaahua pouri me etahi atu huarahi he mea nui ki te hohonu to tatou maaramatanga ki tenei hinonga aorangi.

