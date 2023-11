Te Wera Mīharo me te Titonga Matū o nga Tupurangi 'Teenage'

He rangahau tata nei i aratakihia e te roopu astrophysicists mai i Te Whare Wananga o Northwestern, ma te whakamahi i te James Webb Space Telescope (JWST) a NASA, kua kitea nga tirohanga whakahihiri ki te ao o nga tupuni i roto i o ratou tau 'taitamariki'. Ko enei kitenga, i whakaputaina i roto i te The Astrophysical Journal Letters, e whakamarama ana i te hanganga matū o nga tupuni i roto i o raatau waahanga hanga, e whakarato ana i te maaramatanga hohonu ki te kukuwhatanga o te ao.

I arotahi nga kairangahau ki nga tupuni i puta mai i te rua ki te toru piriona tau i muri i te whanautanga o te ao, i te wa o to ratau taiohitanga. Ko tenei waahanga e tohuhia ana e te teitei ake o te pāmahana me te noho ohorere o nga huānga taumaha, tae atu ki te nickel—he mea tino uaua ki te kitea. Ma te hura i te noho o te nickel me etahi atu huānga, ka tukuna e te rangahau nga korero nui mo te tukanga kukuwhatanga galactic.

Ka arahina e Allison Strom, he ahorangi kaiawhina mo te ahupūngao me te arorangi i te Whare Wananga o Northwestern, ko te whainga o te rangahau matawhānui ki te kapo i nga huringa me te tipu e wheakohia ana e nga tupuni puta noa i te 14 piriona tau te hitori o te ao.

I tapaina i muri i te kaitirotiro arorangi rongonui a Cecilia Payne-Gaposchkin, ka whakamahia e te CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey te JWST ki te wetewete i te rama maataki e tukuna ana e nga tupuni tawhiti. Ma tenei tātaritanga "DNA matū" ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki nga waahanga whanaketanga o nga tupuni me te tohu matapae mo o raatau whanaketanga a meake nei. Ka whai waahi nui te rangahau ki te hanga i te maaramatanga katoa mo te maoatanga o nga tupuni i roto i te waa.

Hei whakahaere i te rangahau, i tirotirohia e te roopu 33 nga tupuni tawhiti mo te 30 haora. Na roto i te whakakotahi i nga raraunga mai i te 23 o enei tupuni, i hanga e ratou he ahua hiato e whakanui ana i to ratou mohiotanga ki enei tinana tiretiera. I kitea e te hiato hiato he maha nga huānga, penei i te hauwai, te helium, te hauota, te hāora, te silicon, te whanariki, te argon, me te nickel.

Ko tetahi o nga mea nui i kitea e te rangahau ko te whakaatu o enei tupuni rangatahi i te tino teitei o te pāmahana, neke atu i te 13,350 nga nekehanga Celsius (24,062 nga nekehanga Fahrenheit). He nui ake enei mahana i nga mea e kitea ana i roto i nga tupuni, e tohu ana i nga ahuatanga matū motuhake me nga ahuatanga tinana o nga tupuni i te wa o te taiohitanga.

I tautokohia e NASA, te Pittsburgh Foundation, me te Rangahau Rangahau mo te Whakatairanga Putaiao, ko nga raraunga o te rangahau i puta mai i te Mikulski Archive for Space Telescopes i te Space Telescope Science Institute me te WM Keck Observatory. Ko tenei mahi tahi e whakaatu ana i te mahi tahi i roto i te rangahau arorangi me te huarahi whakakotahi ki te maarama ki te ao.

I te wa e haere tonu ana te wetewete o nga raraunga mai i te JWST, kei te tumanako tatou ki etahi atu whakakitenga me te maaramatanga ake mo te kukuwhatanga galactic me nga tikanga taketake e hanga ana i to tatou ao. Ko tenei rangahau e whakapumau ana i nga kaha whakamiharo o nga karu o naianei, me te whakanui i te whai tonu o te matauranga me te pakirehua putaiao i roto i nga mahi astrophysics. E tohu ana i te hiranga o te mahi tahi ki te turaki i nga rohe o to tatou maaramatanga ki te ao.

FAQ

He aha te rangahau CECILIA?

He kaupapa rangahau te CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) i te ingoa o te tohunga arorangi a Cecilia Payne-Gaposchkin. Ka tirotirohia e ia te marama maataatanga e tukuna ana e nga tupuni tawhiti me te awhina i nga kaiputaiao ki te mohio ki o raatau hanganga matū, nga waahanga whanaketanga, me te whanaketanga a meake nei.

He aha ta te rangahau i whakaatu mo nga tupuni 'taiohi'?

I kitea e te rangahau ko nga tupuni i roto i o ratou tau 'taitamariki' e whakaatu ana i te teitei o te mahana me te ahua rereke o nga mea taumaha, tae atu ki te nickel. Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te tukanga o te kukuwhatanga galactic i roto i tenei waahanga nui.

I pehea te whakahaeretanga o te rangahau?

I kitea e nga kairangahau he 33 nga tupuni tawhiti i roto i te 30 haora. Na roto i te whakakotahi i nga raraunga mai i te 23 o enei tupuni, i hangaia e ratou he ahua hiato e whakaatu ana i te maaramatanga matawhānui mo enei tinana tiretiera. Na te tātaritanga o te hiato hiato i kitea te ahua o nga momo huānga, e whakamarama ana i te hanganga matū o nga tupuni 'taiohi'.

He aha nga hua o tenei rangahau?

Ka whai waahi te rangahau ki to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga galactic me te maarama ki te whanaketanga katoa o te ao. Ma te hura i nga ahuatanga ahurei o nga tupuni i te wa o to ratau taiohitanga, ka mohio nga kaiputaiao ki nga mahi uaua e hanga ana i to tatou ao. Ko te rangahau ano e whakaatu ana i te hiranga o te mahi tahi ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te ao.