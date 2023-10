Te Whakamaramatanga me te Whakaiti i nga Paheketanga Whenua: A Necessary Endeavor

Ko te horo whenua he parekura tonu, he nui te mate o te oranga me nga rawa o te ao. Kua kaha ake enei mahi na nga mahi a te tangata me o raatau paanga ki te taiao. Ahakoa he onge noa te tupu mai o te whenua, ko nga mahi a te tangata penei i te ngaherehere, te keri, te kore e tika ana te tuku para, me te whakawhanaketanga o nga hanganga karekau i whakamaheretia, na nga mahi a te tangata e paheke ana te whenua ki te horo.

Ko nga horo whenua, kaore i rite ki nga aitua taiao penei i te waipuke, i te rū whenua ranei, ehara i te mea he tino ahuatanga taiao. Ko te wawaotanga a te tangata i roto i te ahua o te whakakino i te taiao me te whakarereke i nga whenua kua whai waahi nui ki te piki haere o nga horo whenua. I tenei ra, i a tatou e kite ana i te kaha o te wera me te hurihanga o te rangi, kua tino kitea te mate o te horo whenua.

Ko tetahi o nga tino take e paheke ai te whenua ko te hanganga o te oneone. I Nagaland, Inia, he tino whakaraerae te oneone paru/toka ki te horo whenua. I te wa maroke, he pakeke tenei momo oneone ano he toka, he uaua ki te keri. Heoi, ki te makuku te ua nui i te oneone, ka ngawari, ka ngawari ki te horo. Ko te whakato rakau motuhake penei i te oki, he nui te kaha ki te momi wai, ka awhina i te whakaheke i te horo whenua ki enei waahi whakaraerae.

I tua atu, ko nga wiri e puta mai ana i nga waka, i nga tereina, i nga waka rererangi, tae atu ki nga whakaurunga hiko wai ka taea te ngoikore i te whenua, ka hangai nga kapiti me nga rua e uru ai te wai ki roto. Ka nui haere nga ru, ka uru ki nga parekura whenua.

Hei whakatika i tenei awangawanga e tipu haere ana, he mea nui ki te whai i nga tikanga mo te whakaheke i te horo whenua. Ko te whakato momo rakau pai ki te taha o nga huarahi ka awhina i te whakamarumaru o te oneone me te mimiti i te wai. Ko nga rakau oki, hei tauira, he hohonu te pakiaka, ka taea te aukati i nga aitua taiao penei i te awhiowhio me te awhiowhio. Kei a ratou ano te kaha ki te mimiti i te wai, na te mea he pai rawa atu mo te whakaheke i nga horo whenua.

I nga rohe he nui te riri o te horo whenua, penei i a Nagaland, he mea nui kia uru atu ki nga kaupapa hanga rori te whakato tukutahi o enei rakau. Ko nga umanga a te kawanatanga me nga kamupene e uru ana ki te whakawhanaketanga o nga hanganga me aro nui ki te whakatinana i aua rautaki hei whakarite i te whakahekenga o te horo whenua mo te wa roa.

Ma te mohio ki nga take me nga hua o te horo whenua, me te whakatinana i nga tikanga whai hua penei i te whakato rakau, ka taea e tatou te mahi ki te whakaiti i te paanga kino o enei aitua ki te oranga tangata me nga rawa.

