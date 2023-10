Tikanga Whakamihiharo: Te Tirotiro i nga Whakamiharo o te Eclipse marama

By

I roto i te ao o nga mea whakamiharo o te rangi, ko te rourou marama he kaupapa tino miharo e whakaatu ana i te tirohanga ahurei mo te kanikani o te ao i waenga i te Ao, te Marama, me te Ra. Ahakoa e kaha ana te rourou marama katoa ki te tahae i te rama, ko te wahanga o te marama e whakanui ana i tana ake whakapohehe me te whai waahi ki te kite i te huringa o te Marama i raro i te pa ngawari o te atarangi o te Ao.

I te wahanga o te rourou marama, ka kitea e te Marama kua hipokina e te wahi hohonu rawa o te atarangi o Papa, e kiia nei ko te umbra. I roto i te mataitairaa tiretiera e haere mai nei, e ite-maitai-hia teie mataitairaa faahiahia na roto i te mau tuhaa fenua e haaati ra ia Europa, Afirika e Asia. Ahakoa ka ngaro pea a Amerika i te whakaaturanga katoa, ka whai waahi tonu te hunga e noho ana ki enei rohe ki te kite i te mutunga o te hiku o te rourou i te pikinga o te Marama ki te rangi o te po. I tenei wahanga, ka anga haere te rourou marama ki tona wahanga penumbra, ka tutaki te Marama ki te wahanga o waho o te atarangi o Papa, e kiia nei ko te penumbra. I te mea he kaitirotiro kupu whakarite e tu ana i runga i te Marama i roto i te penumbra o Papa, ka kite tetahi i tetahi wahanga o te rourou o te Ra i te mea e tiakina ana e te whenua te kanapa o te ra.

Ahakoa karekau pea te rourou penumbral e whakaporearea i te hunga maataki ki te tae whero kanapa penei i te katoa o te rourou marama, ka whakaatu mai he karu whero ngawari ake e whakakakahu ana i te Marama. Ahakoa te hunga waimarie ki te noho i Uropi, i Awherika, i Ahia ranei, ka kapi noa te umbra i te 12 paiheneti o te kopae marama i te waahi teitei rawa atu o tenei harurutanga wahanga. Heoi, koinei tonu te mea e tino harikoa ana te maataki o te marama—he whai waahi ki te torotoro i nga momo atarangi o te pouri me te whero ka hurahia e te Marama ki mua i o tatou kanohi.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te eclipse marama wahi?

Ka puta te rourou marama i te wa e hipokina ana e te wahi hohonu rawa o te atarangi o Papa, e kiia nei ko te umbra, ko tetahi wahanga anake e uhi ana i te Marama.

Kei hea te waahi pai rawa atu ki te mataki i te rourou marama?

Mo te rourou marama e haere ake nei, ko nga waahi tino maataki ko Uropi, Awherika me Ahia. Heoi ano, ko etahi wahanga o Amerika ka kite ano i te maramatanga o te marama.

He aha te mea ka tupu i te wahanga penumbral o te rourou marama?

I te wahanga penumbral, kua kore te umbra e maka ki runga i te Marama. Engari, ko te wahanga o waho o te marumaru o Papa, ko te penumbra, ka hipokina te Marama.

He pehea te rereke o te rourou marama ki te rourou marama katoa?

Ko te rourou marama ka whakaatu i te karu whero ngawari i runga i te Marama, ka kapi noa i te hautanga o te kōpae marama. Engari, ko te rourou marama katoa e whakaatu ana i te ahua whero kanapa, ka kapi katoa te Marama.

Kei hea ka kitea etahi atu korero mo te arorangi?

Ka taea e koe te torotoro i te ao whakamiharo o te aorangi ma te toro ki nga puna pono penei i te moheni Astronomy (https://astronomy.com).