Nga Whakaritenga Kairangi a Kanata: He Wa Hou o te Tuhura Mokowhiti

Kei te uru atu a Kanata ki tetahi waahanga hou whakaihiihi o te torotoro mokowhiti me te panui o nga mahi a te hunga hikoi i te Wenerei, Whiringa-a-rangi 22. Ka whakahaerehia e te Canadian Space Agency (CSA) tetahi huihuinga ora i tona tari matua e tata ana ki Montreal, Quebec. Ko tenei huihuinga, ka tukuna i runga i nga papaaho rereke tae atu ki a YouTube me Facebook, ka whakaatu i nga misioni hou mo nga kairangi rererangi o Kanata.

I nga wa o mua, i hunahia te tuakiri o nga kairangi me o raatau mahi tae noa ki te wa o te huihuinga. Heoi, i tenei wa, he tino korero e tino mohio ana matou: e toru nga kaitoro CSA kaha e waatea ana mo nga misioni. Kei roto i enei ko te taote rongoa a David-Saint Jacques, i noho 204 ra i runga i te International Space Station i te tau 2018-19, te kaiputaiao ahi a Jenni Sidey-Gibbons, e tika ana mo tana rererangi tuatahi, me Joshua Kutryk, he kaiurungi hoia e tika ana mo tana tuatahi. rererangi mokowhiti.

Ko tetahi mea e mohio ana matou ko tetahi CSA astronaut, ko Jeremy Hansen, kua tohua ki te miihana Artemis 2 a NASA, kua whakaritea kia rere a tawhio noa te marama i te mutunga o te 2024. Ko te mahi a Hansen e whakaatu ana i te takoha nui a Kanata ki nga kaupapa mokowhiti o te ao. Mai i te mutunga o nga tau 1970, kua whai waahi a Kanata ki te whakarato robotics mo nga misioni NASA, mai i te Canadarm i runga i te waka mokowhiti ki te Canadarm2 me Dextre i runga i te International Space Station. Hei utu mo ana mahi karetao, ka whakawhiwhia e Kanata tetahi wahanga o te matauranga me tetahi tuuru astronaut i runga i te ISS.

Engari ko te whai waahi a Kanata ki te torotoro mokowhiti kei te toro atu ki tua atu i nga karetao. Ko te oati tata nei a Canadarm3 mo te kaupapa Gateway a NASA me tetahi tuhinga whakamaarama me te Axiom Space i para te huarahi mo nga Kairangirangi Kanata ki te whai waahi ki nga miihana marama a muri ake nei me nga miihana poto i runga i te ISS i whakahauhia e nga kaiwhakatere o mua o NASA.

Ahakoa he iti noa nga whai waahi mo nga kairangi rererangi o Kanata na te iti o te taake a te whenua mo te putea mokowhiti, ko tenei panui he tohu onge te waahi ka whakawhiwhia nga kaitoro CSA maha i roto i te waa kotahi. He wa whakaihiihi mo Kanata i te mea e awhi ana ia i te waa hou mo te torotoro mokowhiti me te whakakaha ake i tona turanga hei kaikawe matua ki nga kaupapa mokowhiti o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

Ko wai nga kaitoro CSA kaha? Ko nga kaitoi CSA e waatea ana mo nga misioni ko David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons, me Joshua Kutryk. He aha te mahi a Artemis 2? Ko te miihana Artemis 2 he miihana a NASA ka rere huri noa i te marama. Ko Jeremy Hansen, he kaiwhakatere CSA, kua tohua ki tenei misioni. He aha te Canadarm3? Ko Canadarm3 he ringa karetao o muri mai i hangaia e Kanata mo te kaupapa Gateway a NASA, e whai ana ki te whakatu i tetahi teihana mokowhiti tata ki te marama. He aha te Axiom Space? Ko Axiom Space he kamupene o Houston e whakahaere ana i nga misioni poto ki te ISS ma te whakamahi i nga waka mokowhiti a SpaceX Crew Dragon. Kei a Kanata tetahi tuhinga whakamaarama me te Axiom Space mo nga misioni mo te wa poto.