Ka taea e nga Arotahi Gravitational Maha te whakawhiti i te Aputa Whakawhitiwhiti?

Ko te torotoro i nga mea whakamiharo o te Ao kua tino miharo te hunga e mataki ana ma te karu. Ko tetahi o nga mea tino miharo o te waahi ko te whakangao arowhai, ka taea e te kaha o nga kahui nui o nga tupuni te whakapiko i te marama, ka noho hei karu o te taiao. Heoi ano, he patai pai te patai a te tohunga ahupūngao a Viktor T Toth: ka taea e koe te whakararangihia nga arotahi taiapa maha ki te hanga "piriti whakawhitiwhiti" i waenga i nga iwi?

Ko te ariā whaanui a Albert Einstein mo te relativity e whakamarama ana me pehea te waahi o te matū e whakakorikori ai i te waahi. Whakaarohia he poi kopere ka tuu ki waenganui o te pepa rapa, ka rukuhia te mata. Ko nga mea ka huri ki mua i te poi ka haere ma tenei "mokowā kopiko" ka wheako i nga huarahi rereke. Ka whakamahia tenei ariā i roto i nga miihana mokowhiti hei whakatika i nga huarahi mokowhiti.

Waihoki, ko te marama e haere ana i nga taonga nunui penei i nga tautau tupuni ka pa ki tenei ahuatanga, ka puta ko nga arotahi taiapa. I kitea te tohu tuatahi mo te marama e whakaparahakohia ana e tetahi mea nui i te tau 1919. I muri mai ka kitea nga arotahi o te Gravitational i te tau 1979, na reira ka whai huarahi nga kaitirotiro arorangi ki te ako i te tohatoha o nga mea kei roto i te kahui arotahi me te ngawari ki te tirotiro i nga mea tawhiti.

Ka torotoro a Toth i te whakaaro ka taea e nga arotahi kiripapa maha te whakanui i te marama, tera pea ka hanga he piriti korero i waenga i nga iwi. Ahakoa ko te arotahi kotahi kei te whakakaha ake, e kii ana a Toth ka taea e te punaha o nga arotahi maha te tuku atu. Heoi, ko tana rangahau i aro ki te punaha mata-rua e hono ana ki te tuaka o te puku, engari kaore i kitea he painga, he taapiri tohu taapiri ranei ki te punaha arotahi kotahi.

He maha nga momo tikanga, tae atu ki te mapi whakaahua me te ariā ngaru, i whakamahia ki te punaha arotahi-rua, he rite nga hua. I whakamahia nga whakairoiro rorohiko me te tirotiro hihi ki te tautuhi i nga ahuatanga ataata o te punaha, e tohu ana i te noho o nga mowhiti Einstein e rua. Heoi, he tino uaua te kimi i enei mowhiti i roto i nga ahuatanga o te ao.

FAQ

Ka taea e nga arotahi kiripapa maha te whakanui i te marama mo nga kaupapa korero?

Ahakoa he rawe te ariā, ko te rangahau a Viktor T Toth e tohu ana ko te punaha arotahi maha karekau he painga nui, he whakanuinga tohu taapiri ranei ki te punaha arotahi kotahi. No reira, ko te whakamahi i nga arotahi kiripapa hei huarahi korero mo te rangi-tawhiti ka noho tonu hei whakaaro pakimaero putaiao mo naianei.

Me pehea te mahi a nga arotahi taiapa?

Ka puta nga arotahi aapapa i te wa e whakapikoa ana e te kaha o tetahi mea nui, penei i te tautau tupuni, te marama e haere atu ana. Ko tenei awe piko ka mahi hei arotahi maori, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te ako i nga mea tawhiti me te tohatoha o nga matū kei roto i te kahui arotahi.

Puna: Kaituhi Viktor T Toth: [Hono](https://viktortoth.net/)