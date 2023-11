Te Tirotiro i te Taeatanga o nga Arotahi Gravitational Ruarua

Mēnā kua mīharo koe ki ngā mea ngaro o te ao mā te karu, kua kite pea koe i te ariā o te arotahi tōpapa. Ka puta tenei ahuatanga i te wa e whakapikoa ana e te kaha o nga tautau nunui o nga tupuni te ara o te marama, ka whakawhiwhia ki a tatou he telescope taiao hei mataki i nga mea tawhiti i te waahi me te waa.

Ko te tohunga ahupūngao rongonui a Albert Einstein te korero me pehea te whakapohehe o te matū i te mokowhiti i roto i tana ariā whanui o te hononga. He rite tenei ariā ki te whakatakoto i tetahi mea taumaha, penei i te poi kopere, ki runga i te pepa rapa me te mataki i te ahua o te ruku. Waihoki, ina haere te marama i nga taonga nunui penei i nga tautau tupuni, ka rerekee tona ara na te piko o te mokowhiti, ka puta he arotahi taiapa.

I tata nei, ka whakaarahia e te tohunga ahupūngao a Viktor T. Toth tetahi patai whakahihiri: Ka taea e koe te whakararangi i nga arotahi o te kiripapa maha hei hanga i tetahi "piriti korero" e taea ai e nga iwi te whakawhitiwhiti korero? I rukuhia e Toth tenei tupono i roto i tetahi pepa i whakaputaina i runga i te tūmau o mua o te arXiv.

I roto i te arotahi arowhai tikanga, he ahanoa nui—penei i te kahui tupuni—ka mahi hei arotahi i waenga i tetahi mea tawhiti me te Papa. Ko te marama mai i te mea tawhiti ka piko ki te kahui tupuni, ka taea e nga kaitirotiro arorangi ki te ako i te tohatoha o nga matū kei roto i te kahui arotahi me te ata titiro ki te ahanoa tawhiti. Ko te whakapae a Toth ka taea e nga arotahi kiripapa maha, he rite ki te telescope me nga arotahi maha, ka taea te whakanui ake i te whakamarama o te marama.

I tirotirohia e Toth nga huinga maha o nga arotahi kiripapa engari karekau i kitea he painga, he whakanuinga tohu taapiri ranei ina whakaritea ki te punaha arotahi kotahi. Ahakoa i aro a Toth ki te punaha arotahi-rua e mohiotia ana he piriti arotahi arowhai i te taha o te tuaka pokapū o te punaha, kaore he pakaruhanga. Ko te whakamahi i te ariā ngaru o te rama me nga tikanga rapu hihi he rite ano nga hua—kaore he painga nui i kitea i roto i te punaha mata-rua i whakaritea ki te punaha arotahi kotahi.

Ahakoa ko te kaupapa o te whakamahi i te piriti arotahi mo te whakawhitiwhiti korero me nga iwi o tawhiti, e kii ana te rangahau a Toth ko te kimi i nga arotahi taiapa rua me te whakamahi hei waea moorangi ka noho pakimaero putaiao, ahakoa mo tenei wa. Ahakoa kei te noho tonu, ko nga wero whaihua o te kimi me te whakamahi i aua mea he tino aukati.

Hei whakamutunga, ko te torotoro i nga arotahi taima rua e whakatuwhera ana i nga huarahi whakahirahira, engari ko nga rangahau o naianei e tohu ana he iti te oati. He whakamaharatanga mo te nui ake o te ako mo te whanuitanga o te ao me nga ahuatanga e hanga ana.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te arotahinga kaha?

A: Ko te arotahi Gravitational he ahuatanga e whakapikoa ana e te kaha o nga mea nunui, penei i nga tautau tupuni, i te ara o te marama, ka mahi hei arotahi taiao e taea ai e tatou te mataki i nga mea tawhiti i te waahi.

P: Ka taea te whakamahi i nga arotahi kiripapa maha mo te whakawhitiwhiti korero i waenga i nga iwi?

A: Kua tirotirohia te kaha ki te whakamahi i nga arotahi taiapa maha hei piriti korero i waenga i nga iwi tawhiti, engari ko nga rangahau o naianei e kii ana he iti noa nga painga, te whakanui tohu ranei ki nga punaha arotahi kotahi.

P: I pëhea a Albert Einstein i whai wähi mai ai ki tö märamatanga ki te arotahi kiripainga?

A: Ko te ariā whaanui a Albert Einstein mo te relativity i whakaahua me pehea te noho o te matū e whakakorikori i te waahi. Ko tenei ariā e whakarato ana i te turanga mo te maarama me pehea te paanga o te kaha ki te marama me te arahi ki nga ahuatanga penei i te arotahi arowhai.

P: He wero whai kiko ki te kimi me te whakamahi i nga arotahi taiapa rua?

A: He wero nui te kimi me te whakamahi i nga arotahi taiapa rua. He uaua ta ratou kitenga i roto i nga ahuatanga o te ao, me etahi atu rangahau me nga ahunga whakamua hei hinga i enei aukati.