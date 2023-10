The Enchanting Symphony of Pando: Wehewehea nga Mea Huna a tetahi Rapa Tawhito

Kei roto rawa i te aano o te Ngahere Motu o Fishlake o Utaha tetahi hinonga whakamiharo e kiia nei ko Pando. Ka huri i te whenua, ka whakaatuhia e tenei rakau aspen whakamiharo tetahi mea ngaro i mau ai nga kaiputaiao me nga kaitoi. E tu teitei ana hei rakau nui rawa atu o te ao me tetahi o nga rauropi nui rawa atu i runga i te whenua, ehara a Pando i te tohu noa mo te roanga o te ao, engari he oro oro e pupuri ana i te ki o tana tiaki.

Ko Jeff Rice, kaitoi puoro, i mahi tahi me te whakahaere kore-painga nga hoa o Pando, i wetewete i nga mea ngaro o tenei roroa tawhito ma te ruku ki tona punaha pakiaka. Ma te whakamahi i nga momo hopuoro motuhake, i angitu a Rice ki te hopu i nga wiri oro e puta mai ana i nga pakiaka o Pando. Ko te hua o te symphony ethereal ka ruku hohonu ki roto i te ao kore kitea o tenei rauropi ataahua, e kawe ana i a tatou ki roto i tona ao whakamihi.

I tua atu i tana mahi toi, ko nga rekoata pakaru whenua a Rice e mau ana i te kaha putaiao. Ko Lance Oditt, te kaiwhakarewa me te Kaiwhakahaere Whakahaere o nga Hoa o Pando, e whakaaro ana ki te whakamahi oro ki te whakamaarama i te paetukutuku uaua o nga pakiaka me te tuku raraunga ma tenei rauropi whakamiharo. Ka whakaaro nga Kairangahau ki te tuku tohu ma roto i nga waahi motuhake i roto i te punaha pakiaka, ma te maataki maataki i nga urupare ka puta ki te whai matauranga hohonu ki nga hiahia a Pando me te whakatika i nga wero ka pa ki a ia.

Ko te mea whakamere, ehara te hononga hono o Pando i te ahuatanga motuhake. Kua timata nga kaiputaiao ki te wetewete i nga hononga whakapouri rite i waenga i nga rakau kore hononga i roto i nga ngahere kanorau. Ko nga whatunga mycelium i raro i te whenua ka whakahaere i te whakawhitiwhiti korero me te tiritiri rauemi i waenga i nga rakau, e whakaatu ana i te mahi nui o te mahi tahi kia ora ai ratou.

Ma te whakamahi i te kaha o te oro ki te mapi i te punaha pakiaka o Pando e mau ana te oati tino kore ki te whakamaarama i tona hauora katoa me te tautuhi i nga mate ka taea. Mau pu ki nga raraunga ororongo i kohia e Raihi me te awhina i etahi atu tikanga rangahau, ka kaha nga kaiputaiao ki te whai waahi ki te whakamarumaru me te whakaora mai i tenei roroa tawhito. Ko te maaramatanga me te poipoi i te riipene puoro a Pando he karanga kaha ki te mahi, hei akiaki i te tangata ki te noho hei kaitiaki mana me te whakanui i o maatau mohiotanga ki te oneone, ki nga mate me te huarere kia mau ai tona oranga roa.

I a matou e torotoro haere tonu ana i nga taha huna o te taiao, ka hurahia e matou te hononga hohonu i waenga i te oro me te tiaki i nga rauropi tino ataahua penei i a Pando. Ko te waiata whakahihiri o tenei tangata nunui o nehe e karanga ana kia awhi tatou i a tatou mahi hei kaitiaki, hei poipoi i te tipu me te tiaki i tona ataahua mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Pando?

A: Ko Pando te rakau nui rawa atu o te ao, he aspen kei te Ngahere Motu o Fishlake o Utah. He rauropi nui kei roto e 47,000 nga rakau ira ira i ahu mai i te kakano kotahi neke atu i te 9,000 tau ki muri.

P: I pehea a Jeff Rice i whai waahi ai ki te maarama ki a Pando?

A: Ko Jeff Rice, he kaitoi oro e mahi tahi ana me te whakahaere kore-painga nga hoa o Pando, i tuhi i nga wiri me nga oro o te punaha pakiaka o Pando, e whakaatu ana i te ao huna o te whakawhitiwhiti korero me nga ahunga whakamua putaiao pea.

P: He aha te awhina rangahau i runga i te oro mo te tiaki a Pando?

A: Ka taea e te rangahau oro te awhina i te maarama ki te punaha pakiaka o Pando, te mapi i tona hanganga, me te tautuhi i nga mate me nga taumahatanga ka pa ki a ia. He mea nui enei korero mo nga mahi tiaki me te whakarite kia ora tonu te rakau mo te wa roa.

P: Kei te hono nga rakau ki raro i te whenua?

A: Ae, ka hanga nga rakau i nga hononga honohono, penei i nga whatunga mycelium, i raro i te whenua. Ko enei whatunga ka whakahaere i te whakawhitiwhiti korero, te tohatoha rauemi, me te tautoko i waenga i nga rakau i roto i nga ngahere, e taea ai e ratou te tipu me te ora tahi.