Te Maramatanga ki te Kaupapa Huihuinga: Te Tuhura i te Atanga i waenganui i te Kuwhatanga me te Ahupūngao

Ko te whanaketanga me te ahupūngao ka kitea e rua nga waahanga motuhake, engari ko nga pepa hou i whakaputaina i roto i nga hautaka rongonui kua ngana ki te hono i enei marautanga. Heoi ano, ko tetahi o enei pepa, otira, kua whakahengia mo te kino o te tuhi me te pohehe mo te hononga o te kukuwhatanga me te ahupūngao.

Ko te pepa iti nei te tuhi e whakaatu ana i te Runanga Kaupapa, e whakaatu ana i nga tirohanga ki nga ahuatanga taiao e taea ai te matū whakakotahi me te whakatipu i nga ngota ngota uaua. Heoi, ko nga kaituhi, he tohunga kemu, kei te pohehe te whakapae he hotokore te ahupūngao me te koiora. Inaa, he tino hototahi te kunenga ki te ahupūngao, a kua roa tenei e mohiotia ana.

Ko te Runanga Kaupapa he whakatakoto anga e whai ana ki te tautuhi ano i te kaupapa o te 'mea' e pa ana ki nga ture o te ahupūngao. E ai ki te ariā ka taea e nga taonga te whakauru i nga hinonga tinana penei i nga ngota, engari ano hoki nga ariā kore-tinana penei i nga reo tangata me nga meme. Heoi, karekau te pepa ki te whakamarama tika i tenei ariā, na te rangirua me te aukati i te maarama.

Kia pai ake ai te mohio ki te Kaupapa Huihuinga, ka awhina i te whakaaro mo te matū. Whakaarohia te maka i te ranunga o nga matū ngawari me te mataki i nga tauhohenga. Ko te mutunga he huinga waerau, ka whakaemihia mai i te whakaritenga matapōkere o nga matū ngawari. Heoi, i roto i te meka, he maha nga wa ka kitea e matou he maha o nga huinga tino pai. He rite tenei ki te ahua o te kukuwhatanga ki te whiriwhiri mo te iti o nga pūmua mahi mai i te taupori nui.

Ko te whakaaro o te Runanga Huinga ka taea te kite i nga taupori o nga ngota ngota na te iti rawa o nga hikoinga e hiahiatia ana mo te huihuinga, me te maha o nga kape kei reira. E mohio ana tenei ko te taupori whakamutunga ka awehia e te hitori me te tupono o nga huihuinga tuatahi. He pai te ariā ki te wehewehe ine i waenga i nga waerau whakahiato matapōkeretia me era i hangaia mai i nga kape maha o te monomer kotahi.

Ahakoa kei te whai tono pea a Runanga Whare, he mea nui kia mohio ki ona herenga me te karo i te pohehe i te hononga i waenga i te kukuwhatanga me te ahupūngao. Ka noho rite tonu te kukuwhatanga ki nga ture o te ahupūngao, ka taea te maarama i roto i nga anga o naianei.

