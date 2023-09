Te Pumanawa o nga Moana ki te penapena i te waro hauhaa me te whakaiti i te huringa o te rangi

Ka taupokina e nga moana o Papa tetahi wahanga nui o tona mata, tata ki te 70%, a he kaha ki te penapena waro hauhauora, he hau kati ka uru ki te huringa o te rangi. Ko tenei kaha o nga moana ki te hopu me te pupuri i te waro hauhauora kei te rangahauhia e nga kaiputaiao kia mohio ai ratou ki te kaha me te kaha o te tango waro.

Ko te US Geological Survey (USGS) me ona hoa kei te whakahaere rangahau ki te tirotiro i nga momo ahuatanga o te rokiroki waro ki nga moana. Ko te whainga o enei rangahau ki te whakatau me pehea te urunga o te waro ki nga moana, te nui o te waro kua tohua i tenei wa, te kaha o te hopu, me te roanga o te waro. Hei taapiri, kei te tirotirohia e nga kaiputaiao te mahi a etahi kohuke ki te whakarei ake i te mahi rokiroki me te whakaiti i te waikawa o te moana.

Ko tetahi o nga waahanga e arohia ana e te USGS ko te waro ka haria mai i nga repo tai ki nga moana. Ko nga repo o te tai hei hononga i waenga i te whenua me te moana, a, ko nga tipu o enei waahi ka tango i te hauhaa hau. Ko etahi o enei waro ka rongoa ki nga pakiaka me te oneone o nga tipu, ka whakawhitia tetahi waahanga ki te wai moana. Ko te toenga o te waro ka tukuna ano ki te hau hei hauhaa. Ma te ako i tenei nekehanga waro he tino mohio ki te whakaiti i te waikawa o te moana.

Ko tetahi atu kaupapa i arahina e te USGS he tirotiro i te kaha ki te taapiri i te kohuke olivine ki nga takutai moana hei whakanui ake i te penapena waro ki nga moana. Ko te Olivine e mohiotia ana ki te tango i te waro hauhā ka taea te whakauru ki nga rohe takutai i te ahua o te kirikiri matomato marama. Kei te whakatewhatewhahia e nga Kairangahau he pehea te whakarereketanga o te olivine i te matū o te wai moana me te mea ka taea e ia te hopu me te pupuri i te waro waro i puta mai i nga repo.

Ka whai waahi nui enei mahi putaiao ki te whakamohio i nga whakataunga mo nga kawanatanga, nga whakahaere, me nga hinonga motuhake e uru ana ki te whakahaere whenua me te whakaora i te takutai moana. Ko te mohio ki nga kaha o te rokiroki waro i roto i nga moana ka awhina i te whakamahere hanganga, te whakatika i te pikinga o te moana me te horo, me te aromatawai i nga rautaki hei whakaiti i te waro hau.

He maha nga tikanga e whakamahia ana e te USGS ki te ine i te whakawhiti waro, tae atu ki nga ruuma rango maramara hei aro turuki i te whakawhiti hau i waenga i nga rauwiringa kaiao me te hau. Ka whakamahia te hangarau sensor hei ine i te rere o te wai i waenga i nga repo me te moana me te tātari matū wai. Ma te whakakotahi i enei inenga me nga whakaahua amiorangi, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau tata i te neke o te waro ki nga repo me te kaha ake o te penapena waro ki nga moana.

He mea nui te mahi tahi ki enei mahi rangahau. Ka mahi tahi te USGS i te taha o nga tari a te tari a te kawanatanga, nga umanga matauranga, me nga hoa umanga ki te whakawhanui i te turanga matauranga me te akiaki i nga mahi hou ki te tango waro. Ko nga hoa penei i te National Oceanic and Atmospheric Association, te National Park Service, me te Woods Hole Oceanographic Institution e tuku tohungatanga me nga rauemi hei whakahaere i nga rangahau matawhānui.

I te katoa, ma te ruku ki te kaha o nga moana ki te penapena waro hauhauora, kei te whakatuwhera nga kaiputaiao i nga kuaha ki nga rautaki whakaheke huarere. Ko te mohio ki te waahi o nga repo me nga moana i roto i te huringa waro ka whai waahi ki te huarahi matawhānui ki te whakatika i nga tukunga waro na te tangata me te huringa o te rangi.

Nga wehewehe:

– Te tango waro: Ko te tukanga o te hopu me te pupuri i te waro hauhā hei whakaiti i tana tukunga ki te hau.

– Te whakakawatanga o te moana: Ko te heke haere tonu o te pH o nga moana o te Ao, na te whakaurunga o te waro hauhaa i te hau.

– Olivine: He kohuke e momi noa ana te waro hauhaa ka taea te whakamahi hei whakarei ake i te rokiroki waro ki nga moana.

Rauemi:

