Hurirangi Toka Whakarei: He Hangarau Tango Wao Hurihuri

Ko te huarere o te toka whakakaha (ERW) e huri ana i te waahi tango waro, e kukume ana i te haumi nui mai i nga kaitakaro rongonui penei i a Microsoft. Ko tenei hangarau auaha, i ahu mai i nga toka kohuke penei i te basalt, ka tuku i te otinga tauineine e kore e tango noa i te waro i roto i nga moana engari ka whakakiia ano nga matūkai i nga oneone ngenge.

He ngawari noa te tukanga o te ERW. Ko nga toka kohuke, penei i te basalt, ka kuru ki roto i te puehu pai, ka horahia ki runga i nga mara me nga otaota. I te tauhohenga o te toka ki te CO2 me te wai i roto i te hau, ka hangaia nga warowaiha, ka maukati pai i te CO2. Ka roa te wa, ka rere haere enei warowaiha ki roto i nga awa, i nga awaawa, ka mutu ki raro o te moana.

Ahakoa karekau te kaha o te ERW i te patai, kei te maaharahara tonu mo te pakaritanga putaiao e tautoko ana i ana kereme. Heoi, kua piki ake te hiahia ki te ERW, me nga hinonga arumoni e whakaatu ana i te tino aro nui ki te kaha o te hangarau.

Ko Basalt, e kiia ana ko te "toka whaea," he kaitono pai mo te whakanui ake i nga mahi ERW na te nui o te whenua. He taonga ki nga mea tino nui e hiahiatia ana mo te hopu waro, penei i te konupūmā me te konupora silicates, tae atu ki nga matūkai nui penei i te ūkuikui me te pāhare pāporo mo nga hua. Ko Olivine, tetahi atu kohuke me nga mana whakaheke, kua arohia ano. Ko nga kamupene penei i a Eion Carbon kei te tirotiro i te whakamahi olivine mo te tango waro.

I tua atu i te basalt me ​​te olivine, ka taea ano e te raima kaore i whakamahia hei whakahiato mo te ERW. Ahakoa kei te whanake tonu te kowhiringa raima, ko te whakangao i te raima para ki roto i te puehu pai e whakaatu ana i te oati he huarahi whai hua te tango waro.

He nui te kaha o te ERW ki te whakatika i nga tuku waro. Ko tana tukanga tono ngawari kaore he whakaurunga hiko o waho, ka waiho hei otinga tango waro ataahua. Ahakoa ko te basalt te mea nui, ko etahi atu whakahiato penei i te olivine me te raima kei te tirotirohia mo o raatau painga motuhake.

I te wa e tipu haere tonu ana te ERW, me whakarite nga tikanga pakari mo te manatoko i te tango CO2. I runga i te rangahau me te hiahia arumoni, ko te huarere o te toka toka e mau ana te oati nui hei hangarau hurihuri mo te whawhai i te huringa o te rangi.

FAQ

1. He aha te huarere toka whakarei (RW)?

Ko te huarere o te toka whakarei (ERW) he hangarau tango waro e uru ana ki te hora i te paura o nga toka kohuke-kohuke, penei i te basalt, ki runga i nga mara me nga otaota. Ka tauhohe nga toka ki te CO2 me te wai i roto i te hau ki te hanga i te warowaiha, ka whai hua ki te tango waro, ka mutu ka tuu ki raro o te moana.

2. He aha nga painga o te ERW?

He maha nga painga ka tukuna e ERW, tae atu ki te tango waro, te pai ake o te hauora o te oneone, me te pikinga o nga hua. Ka whakarato i te otinga tauineine mo te tango waro hauhaa i te hau i te wa ano ka whakarangatira i nga oneone kua pau me nga matūkai tino nui.

3. Ko ēhea toka e whakamahia nuitia ana i roto i te ERW?

Ko te Basalt, he kohuke puia, tetahi o nga toka e whakamahia nuitia ana i roto i te ERW na te nui me te nui o te hanganga kohuke. Ko Olivine, tetahi atu kohuke i kitea i te mata o raro o te whenua, kua oati ano mo te tango waro.

4. He pehea te whai a ERW ki te tango waro?

Ka awhina a ERW ki te tango waro mai i te hau ma te huri i te CO2 ki nga waro waro pumau. Ka rehu haere enei warowaiha ki nga ara wai, ka mutu ka tau ki raro o te moana, me te pupuri i te waro mo te wa roa.

5. He aha nga wero kei mua i a ERW?

Ahakoa ko te kaha o te ERW kaore i te tautohetohe, he hiahia mo nga tikanga pakari hei manatoko i te tango CO2. I tua atu, ko te tauine me te arorau o te whakatinana i te ERW i runga i te tauine nui ka noho tonu hei waahi torotoro me te whanaketanga.