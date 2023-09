Ko Aditya L1 Waka Mokowhiti o Inia kua rite ki te hapai i nga mura ahi me nga CME

Kua tohatohahia e te National Aeronautics and Space Administration (NASA) he pikitia o tana waka mokowhiti, a Parker Solar Probe, e haere ana i roto i te kapua kaha o te coronal mass ejection (CME). Ko tenei CME he pananga kaha mai i te korona o te Ra ka kino pea nga peerangi me nga waka mokowhiti. I te mea ka eke te waka mokowhiti a Aditya L1 o Inia ki tana haerenga i roto i nga marama e wha, ka puta ake nga awangawanga mo te paanga pea o CME ki te kaupapa.

Ahakoa enei mataku, e rua nga painga o te waka mokowhiti a Aditya L1 hei awhina i a ia ki te tu atu i nga ahuatanga penei. Tuatahi, kei tawhiti rawa atu i te Ra, kaore i rite ki te Parker Solar Probe a NASA e whakatata atu ana ki te Ra i te tawhiti 6.9 miriona kiromita. Ko Aditya L1, he 1.5 miriona kiromita te tawhiti atu i te whenua. Ko tenei rereketanga mokowā ka nui ake te whakamarumaru.

I tua atu, ko te waka mokowhiti Aditya L1 he mea whakakakahu ki nga koranu motuhake me nga matū i hangaia hei tiaki i a ia mai i nga aitua e pa ana ki te waahi, penei i te rauropi nui me nga kapua CME. Ko tenei ahuatanga ka whakarite kia tino rite te waka mokowhiti ki te hapai i nga raru e pa ana ki te tata ki te Ra.

Ko Aditya L-1 te miihana tuatahi mo te ra o Inia, a, kua oti i a ia te tuawha o nga mahi mo te whenua i te Mahuru 15. Ko te mahi tahi i waenga i te Indian Space Research Organization (ISRO) me etahi atu whare wananga e ono e whai ana ki te ako i te whakaahua o te Ra, te chromosphere, me te corona. te whakamahi i te matūriki electromagnetic matatau me nga kaitirotiro papa autō.

Na te kaha o te hoahoa me nga tikanga whakamarumaru, he pai te tuunga o te waka mokowhiti Aditya L1 ki te whai waahi nui ki to maatau mohio ki te Ra me ona whanonga. Ko tenei misioni he tohu nui mo te kaupapa torotoro mokowhiti o Inia, e whakaatu ana i te mana hangarau o te whenua me te kaha ki te rangahau pūtaiao.

