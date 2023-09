Te Ao Ataahua o nga Pungawerewere Kame: Te Whakakitenga i o Ratou Ngaa Kupu Kunenga

Ko nga pungawerewere kamera, e kiia ana he "whanaunga arachnid kua warewarehia" he "he kopiona hau," ehara i te tino pungawerewere engari he momo kopiona tae kanekane. Ko enei mea hanga whakamiharo kua kapohia e nga kaiputaiao me te hunga kaingākau ki o raatau riri, tino tere o te oma, me te kaha ki te tipu i roto i nga taiao maroke. Ahakoa to ratou rongonui, na te kore o te maaramatanga matawhānui ki o raatau hitori o te kukuwhatanga, he maha nga patai kaore ano kia whakautua.

Heoi ano, na te rangahau hou i tapaina "Kare i warewarehia: Ko te whakatau Phylogenomic o nga hononga taumata teitei i Solifugae" kua whakamarama i nga mea ngaro e pa ana ki nga pungawerewere kamera. I arahina e Prof. Prashant Sharma o te Whare Wananga o Wisconsin-Madison me Takuta Efrat Gavish-Regev o te Whare Wananga Hiperu o Hiruharama, he tohu nui tenei rangahau i roto i to maatau mohio ki enei arachnids enigmatic.

Ma te whakamahi i nga hangarau raupapa matatau me te huinga raraunga ira ahurei, kua hinga te rangahau i nga wero o mua ki te wehewehe me te ako i nga pungawerewere kamera. I taea e nga kairangahau te hanga i te rakau rapounamu matawhānui tuatahi, i te phylogeny ranei o nga pungawerewere kamera. Ko tenei pakaruhanga karekau noa i te whakarōpū i enei mea hanga ki nga roopu hou e rua engari e whakaatu ana hoki i te hiranga o nga tikanga ira tangata hou ki te wetewete i nga mea ngaro o nga rauropi rauropi.

Ko tetahi o nga kitenga nui o te rangahau ko te noho o nga roopu matua e rua o nga pungawerewere kamera i Amerika, i ahu mai i te roopu nui ake i tipu ki nga rohe ngaru. I kitea ano e te rangahau i timata te haere a nga pungawerewere kamera i te 250 ki te 300 miriona tau ki muri i te wa o Permi. Ko te pakaruhanga o nga whenua me tetahi huihuinga ngaro nui tata ki te 66 miriona tau ki muri i whai waahi nui ki te hanga i te kukuwhatanga o enei mea hanga whakamiharo.

I whakapuaki a Takuta Gavish-Regev i tana harikoa mo nga kitenga, e kii ana na ta raatau mahi i puta mai nga pungawerewere kamera mai i te atarangi, ki roto hoki i te maarama o te tātaritanga phylogenomic. Ko nga ota-a-roto hou e whakatakoto ana he turanga pakari mo nga rangahau a meake nei mo tenei mara me te whakanui ake i to tatou maioha ki te kanorau o to tatou ao.

I te katoa, kua hurahia e tenei rangahau hou nga mea ngaro o nga pungawerewere kamera, e whakamarama ana i o raatau hitori me o raatau whanaungatanga. Ko te whakamahinga o nga tikanga ira tangata matatau e para ana i te huarahi mo te rangahau ano mo enei mea hanga whakahirahira, i te mutunga ka hohonu to tatou mohiotanga ki te kanorau me te putaiao.

