Ka taea e Ireland te kite i tetahi whakaaturanga whakamiharo o nga rama o te raki

Ka whai waahi pea nga kaititiro whetu Irish ki te kite i tetahi whakaaturanga whakamiharo o nga Maama o te Raki i te Mahuru 23. Ka taea e te equinox o Mahuru te whakaatu i te whakaaturanga whakamiharo o te aurora borealis, ina koa ki nga takutai taiwhenua i te raki o Ireland. He waahi ano ka kitea nga rama ki etahi atu waahi tae atu ki Mayo, Ashbourne, me Dublin, i runga i nga ahuatanga o te rangi. Ka whakaatuhia e nga Maama Raki nga tae kanapa o te kaakaariki, te mawhero, me te whero, ka puta mai i nga matūriki e pahekohe ana ki te hau o te Ao.

Ko David Moore, ētita o te moheni Astronomy Ireland, i whakamarama ko te equinox ka piki ake te tupono ki te kite i nga Marama o Te Taitokerau na te anga o te Ao ki te ra. Ahakoa ka whakakorehia e te ra marino nga tupono ka kite i te ahuatanga, ahakoa ko te pahūtanga iti o te ra i te wa o te equinox ka puta te whakaaturanga o te aurora. I kii a Moore kia pai ake te tirohanga a te hunga e noho ana i te takutai raki o Ireland, i te mea ka taea e ratou te mataki atu i te Moana Atalani me te kore e arai mai nga rama o te taone i tawhiti.

Heoi, i whakatupato a Moore kia kaua e tino tumanako ki te mataki i te whakaaturanga katoa, na te mea ka whakawhirinaki nui ki nga ahuatanga o te rangi. Ko te huarere ohorere o Ireland ka puta he uhinga kapua, ka aukati i te tirohanga. Heoi ano, he wa marama te rangi o te motu, a, ko te matapae huarere hou mo te 23 o Hepetema e tohu ana ka marama te rangi whai muri i te ua. He tumanako tenei mo nga kaititiro whetu i Ireland e rikarika ana ki tetahi whakaaturanga kanapa i te rangi po.

Puna: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann