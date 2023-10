By

Kua whakamahia e nga Kairangataiao o Caltech nga tikanga atahanga matatau ki te tirotiro i te kaha o te mahi ruia i roto i te Long Valley Caldera o California, he puia nui e moe ana. I roto i nga tekau tau kua pahure ake nei, kua kite tenei rohe i nga maunga o te Rawhiti o Sierra Nevada i te rui whenua me te pikinga o te whenua, me te piki o te whenua mo te haurua inihi ia tau i enei wahanga.

I aratakina e Ahorangi Zhongwen Zhan, i hangaia e te roopu rangahau nga whakaahua o raro i te whenua o te Long Valley Caldera, e uru ana ki te 10 kiromita ki te kirinuku o te whenua. I whakaputahia o raatau kitenga i roto i te pukapuka Science Advances i te Oketopa 18. Ko nga whakaahua e whakaatu ana ko te ruma magma o te puia kua hipokina e te taupoki o te toka tioata, i hangaia mai i te whakamatao me te whakakoi o te magma wai.

Hei whakaputa i enei whakaahua i raro i te whenua, i whakamahia e nga kaiputaiao tetahi tikanga e whai ana ki te ine i nga ngaru rū mai i nga rū whenua. I whakamahia e ratou nga taura muka, he rite ki era i whakamahia mo nga ratonga ipurangi, ki te hanga inenga ruia ma te whakamahi i tetahi tikanga e kiia nei ko te tohatoha ororongo (DAS). Ko te taura 100 kiromita i whakamahia e ratou mo te atahanga i te Long Valley Caldera he rite ki te toronga o te 10,000 nga waahanga hikoi kotahi.

I roto i te 18 marama, neke atu i te 2,000 nga huihuinga ruri i hopukina e te roopu, he iti rawa te nuinga e kore e kitea e te tangata. Ko tenei rangahau e tohu ana mo te wa tuatahi i hangaia enei whakaahua hohonu, teitei-taumira ma te whakamahi i te DAS. Ko nga rangahau o mua e whakamahi ana i te tomography rohe i aro anake ki te taiao papaku o raro i te hohonutanga o te 5 kiromita te hohonu, ka hipokina ranei tetahi waahi nui me te taumira iti ake.

“Ahakoa karekau matou e whakapono kei te takatu te rohe mo tetahi atu hūnga o te puia, ka tukuna pea e te mahi whakamatao te hau me te wai kia nui ai te rū whenua me te hū iti,” te whakamārama a Ahorangi Zhan. Ei hi‘oraa, i te ava‘e Me 1980, ua farerei te Long Valley Caldera e maha aueueraa fenua e 6 rahi.

Ko nga mahere a te kapa a meake nei ko te whakamahi i te taura 200 kiromita te roa kia hohonu rawa atu ki te kirinuku o te whenua, ka eke ki te hohonu o te 15 ki te 20 kiromita. Ma tenei ka taea e koe te tirotiro ano i te ruma magma o te caldera, e kiia nei ko tona "ngakau e patupatu ana." Ko te whakamahinga o te hangarau DAS i roto i tenei rangahau e whakaatu ana i tona kaha ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki nga hihiko kirikiri i etahi atu rohe ano hoki.

