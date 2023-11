Ko te Waeine Whakataunga HISPEC: Te Whakatairanga i nga Taitapa i roto i te Whakatairanga Spectrograph

By

Ko te ahu whakamua o nga taputapu spectrograph taumira teitei i runga i nga karu karaehe 10m-akomanga ka haere mai me te tono mo nga tikanga whakatikatika tika hei tautoko i nga mahi putaiao. Hei whakatutuki i enei wero, kua whakawhanakehia te High-resolution Infrared SPectrograph for Exoplanet Characterization (HISPEC) Calibration Unit (CAL).

Ko te waeine CAL kua hoahoatia ki te whakatutuki i nga hiahia o nga keehi pūtaiao matatini penei i te whakaahua Doppler o nga hau exoplanet, nga inenga tere radial tika, me te whakahiatotanga teitei taumira teitei o nga exoplanets tata. Mai i nga angitu o te Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), ka whakauruhia e CAL nga puna marama e wha tata-infrared (NIR) e mau ana nga korero roangaru kua whakawaeheretia ki roto, ka taea te hono atu ki nga muka aratau kotahi.

Ka taea te whakamahi i enei puna marama NIR i roto i te aratau tukutahi i te wa o nga tirohanga putaiao, i nga wa whakangao ranei i nga wa whakatikatika awatea. Hei whakarato i te whakatikatika tino mai i te 0.98 μm ki te 2.5 μm, ka whakamahi a CAL i te rama cathode hollow (HCL) me te raupapa o nga pūtau whakauru hau. I tua atu, ko te heru laser (LFC) e tuku ana i nga korero mo te roangaru pumau me te wa-motuhake i te wa e mataki ana, i te taha o te iti o te astro-etalon e mahi ana hei taapiri mo te LFC. Ko nga akoranga me nga maaramatanga mai i te whanaketanga o te taputapu HISPEC kare e kore ka whakatauhia nga whakaritenga mo nga taputapu a meake nei kua whakatapua ki nga Waaata Tino Nui (ELT).

Ko te HISPEC Calibration Unit e whakaatu ana i te whakapumautanga o nga kaiputaiao me nga kaitirotiro arorangi ki te turaki i nga rohe o te matauranga i roto i te waahanga o te tohu o te aorangi. Ma ona tikanga whakatikatika me te hangarau maamaa, ka taea e nga kairangahau te whakamahine tonu i o raatau maaramatanga ki nga hau o te aorangi, te whakarei ake i te tika o te inenga tere o te inenga, me te ahu whakamua i te tirohanga awhi-taumira teitei.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te kaupapa o te HISPEC Calibration Unit?

Ko te HISPEC Calibration Unit (CAL) he mea hoahoa ki te whakahaere i nga keehi putaiao matatini i roto i nga ahuatanga o te exoplanet, penei i te whakaahua Doppler o nga hau o te aorangi, te inenga tere radial tika, me te whakahiatotanga teitei taumira teitei o nga exoplanets tata.

He aha nga waahanga matua o te waeine CAL?

Ko te waeine CAL e wha nga puna marama tata-infrared (NIR) me nga korero roangaru kua whakawaeheretia ka taea te hono atu ki nga muka aratau kotahi. Ka whakamahi hoki i te rama katote hollow (HCL), nga pūtau whakauru hau, he heru laser (LFC), me te astro-etalon iti.

Me pehea te CAL e whakarato ana i te whakatikatika?

Ko te CAL e whakarato ana i te whakatikatika tino mai i te 0.98 μm ki te 2.5 μm ma te whakamahi i te HCL me nga pūtau whakauru hau. Ko te LFC e tuku ana i nga korero roangaru pumau me te wa-motuhake i te wa e tirotirohia ana, i te wa e mahi ana te astro-etalon hei taapiri mo te LFC.

He aha nga akoranga ka taea te ako mai i te whanaketanga o HISPEC?

Ko nga tirohanga me nga akoranga mai i te whanaketanga o HISPEC ka whakamohio i nga whakaritenga mo nga taputapu a meake nei kua whakatapua ki nga Telescopes Tino Nui (ELT), me te whakarite kia haere tonu te ahunga whakamua i roto i te waahanga o te tohu exoplanet.