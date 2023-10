Ka peia e nga Kairangirangi i runga i te puehu o te marama kua rewa ki te wikitoria i nga wero

By

Ka hoki mai nga kairangirangi ki te Marama, he maha nga wero ka pa ki a ratou, tae atu ki te iraruke, te rereketanga o te pāmahana, me te putunga marama. Hei whakatika i te take o te whakawhiti i te mata o te marama, kei te tirotirohia e te European Space Agency (ESA) te whakaaro ki te whakamahi i nga laser hiko teitei ki te whakarewa i te puehu me te hanga i nga papa taraiwa totoka.

Ko te kaupapa Apollo 11 i pa ki nga koretake mo te hohonu me te nui o te puhu marama, i tupono ka totohu i te taunga. Ahakoa i aukatihia e nga tirotirohanga puehu a te kaihopu te totohu, ka raru tonu te puehu mo te torotoro i te mata mo te wa poto. No reira, mo nga mahi a meake nei, he mea tino nui te rapu otinga mo te pai, te piri o te puehu.

Ma te whakarewa i te puehu ki te waahi, ko te whai a te ESA ki te hanga i nga papa taraiwa uaua ka taea te tu ki te taiao kino o te marama. Ko te whakatauira a NASA e whakaatu ana ko te taunga mai o nga waka mokowhiti nui ake ka nui ake te puehu o te puehu, ka pakaru pea nga papa o nga tangata whenua. No reira, ko te kaha ki te whakarewa i te puehu me te hanga papa totoka ka taea te aukati i enei take.

Ko te kaupapa PAVER a te ESA (te para i te rori mo te whakahiato i nga waahi nui o te reolith) kei te tirotiro i te kaha o tenei huarahi. I roto i nga whakamatautau whakahaere ma te whakamahi i te reolith marama, i whakamahia he laser CO12 2-kilowatt ki te whakarewa i te puehu, ka puta he mata maeneene, karaihe ka taea te mahi hei huarahi huarahi, waahi taunga, me nga waahi whakahaere i runga i te Marama.

I te tau 1933 te whakamahinga o nga taiaho kaha ki te whakarewa i te onepu o te whenua mo nga papa taraiwa totoka i te tau XNUMX engari kaore i whakatinanahia. Heoi, i runga i te Marama, he mea nui te whakawhanaketanga rauemi i roto i te waahi, kia pai ake ai te kaupapa. Engari ki te kawe mai i te taiaho waro ki te Marama, e kii ana te ESA ka taea te aro o te ra o te marama ma te whakamahi i te arotahi Fresnel kiato kia tutuki ai te rewanga orite.

Ko te pepa hou e whakaatu ana i nga hua PAVER e whakaatu ana i te wateatanga o te hiko o te ra me te reolith marama i runga i te Marama, e pai ai te whakakoi, te whakarewa ranei o te regolith. Ko nga tauira i hangaia i roto i te rangahau i whakaatu i nga momo kaha totika, mai i te 56.19 ki te 216.29 MPa, me te toharite o te 93.97 MPa.

Ko tenei rangahau ka whakawhānui ake i nga mahi o mua i roto i te whakamahi rauemi i roto i te waahi, e whakaatu ana i te kaha o te whakamahi i te rekoata marama rewa hei hanga hanganga i runga i te Marama. Na te whakawhanaketanga ake, ko te taraiwa i runga i te puehu o te marama kua rewa ka noho pono, ka taea te kawe pono me te mau tonu mo nga kaihōpara marama.

