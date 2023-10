He Rire Matahau i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao Ka Whakararuraru i te Haahi Mokowhiti a Ruhia Cosmonauts

Ko te International Space Station (ISS) he raru iti i te wa e hikoi ana a Ruhia a Oleg Kononenko me Nikolai Chub. I a ratou e tirotiro ana i te turuturu i runga i te whakamarumaru whakamarumaru o te whare taiwhanga o Nauka o Ruhia, ka puta ohorere mai he mirumiru whakamatao, na reira i maaharahara mo to raatau haumaru. I akohia nga kairangi kia mawehe atu i te waahi, ahakoa i muri mai ka whakatauhia kaore te whakamahana i pa ki o raatau kakahu.

Hei whakapumau i te haumaru o nga cosmonauts me te aukati i te whakaurunga o nga mea poke ki roto i te taiao ISS, ka murua e te roopu hikoi mokowhiti o ratou kakahu me o raatau taputapu i mua i te kuhu ano ki te teihana. I tua atu, i whakatinanahia e te tari mokowhiti etahi atu tikanga tātari i roto i te ISS hei whakakore i nga toenga o te hauhautanga.

Ko tenei aitua te tuatoru o nga wa i puta mai he rii whakamahana mai i nga taputapu Ruhia e piri ana ki te ISS. I kitea nga riihi o mua i roto i tetahi waka mokowhiti a Soyuz i te Hakihea 2022 me tetahi waka rererangi a Ruhia Progress 82 i te Hui-tanguru, ko enei mea e rua i kiia i te tuatahi na nga paanga o waho. Heoi, ko te hokinga mai o aua aitua ka puta ake nga patai mo te pono o te taputapu ake.

Ahakoa te pakarutanga o te hauhautanga, e kii ana a NASA kei te haere tonu nga mahi i runga i te ISS i mua. Ko te hikoi mokowhiti kua roa ka whakahiatohia, a kei te whakaritea tonu nga kaiwhakatere o te NASA ki te haere ki waho o te teihana a muri ake nei.

FAQ:

Q: He aha te take i raru ai i te wa o te hikoi atea a Ruhia?

A: He mirumiru whakamatao i rere mai i te whakamahana whakamahana i runga i te waahanga taiwhanga o Nauka.

P: I uru mai te whakamatao ki nga kakahu o nga aahurangi?

A: Kao, i whakapumauhia karekau te kai whakamatao i tae ki o raatau kakahu.

P: I pehea te noho haumaru o nga kaihoe i te rangi?

A: I murua e nga aahuatanga o ratou kakahu me o ratou taputapu ki te whakakore i nga tohu whakamatao i mua i te kuhu ano ki te ISS.

P: Kua puta nga rerenga whakamatao o mua i runga i te ISS?

A: Ae, e rua nga mea o mua e pa ana ki nga taputapu a Ruhia e piri ana ki te ISS.

P: He awangawanga ano mo te pono o nga taputapu i muri mai i enei aitua?

A: Ko te hokinga mai o nga rerenga whakamatao ka puta nga patai mo te pono o te taputapu.