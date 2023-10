Ko te Rerenga Whakamaoho Te Teihana Mokowhiti Ka Whakapaihia nga Patapatai mo Ruhia

Ko tetahi aitua i pa mai i te rerenga whakamatao mai i te radiator e piri ana ki te International Space Station (ISS) i whakaatu i nga awangawanga mo te pono o nga taputapu a Ruhia. I roto i te hikoi atea a Ruhia a Oleg Kononenko me Nikolai Chub, ka puta mai he mirumiru whakamatao i roto i te whakamahana whakamahana i runga i te waahanga taiwhanga Nauka o Ruhia. Ahakoa karekau nga kaihoe i te noho morearea tonu, i akona kia wehe atu i te waahi mo nga take haumaru.

Ko te rerenga whakamatao te mea hou i roto i te raupapa o nga maiki e pa ana ki nga taputapu Ruhia e piri ana ki te ISS. I te tau 2022, he waka atea a Soyuz i u ki te teihana i pa ki te pakaru na te patu micrometeorite, e ai ki nga rangatira o Ruhia. I muri tata mai, ka timata ano tetahi kaieke waka a Ruhia Progress ki te pupuhi i te hauhautanga, na te paanga o waho. Na, me te tuatoru o nga aitua, kei te whakaarahia nga patai mo te pono o nga taputapu a Ruhia.

Ahakoa enei awangawanga, kei te pupuri tonu a NASA kei te haere tonu nga mahi i runga i te ISS pera i mua. Kua whakaroahia nga hikoi mokowhiti kua roa, a kei te whakaritea tonu nga kaiwhakatere o te NASA ki te haere ki waho o te teihana mokowhiti. Ko te aitua i kaha ake te tirotiro i nga taputapu, engari karekau he whakarereketanga i nga mahi.

Ko te whakamarumaru whakaheke i runga i te kōwae Nauka i taapirihia ki te ISS i te tau 2010 i te haerenga a Roscosmos. Ko te kōwae tonu i uru ki te ISS i te marama o Hūrae 2021, me te whakawhānui ake i ona kaha. Karekau te reanga radiator i pakaru i nga mahi a te ISS, i te mea kei te pai tonu te mahi o te radiator matua.

I te wa e haere tonu ana nga rangahau mo te rerenga whakamatao, kei te arotakehia e nga miihini nga raraunga hei whakatau i te take o te aitua. Kei te noho tonu kia kitea he aha nga huarahi hei whakatutuki i nga take o raro me te whakarite kia mau tonu te noho haumaru o te teihana mokowhiti me ana kaimahi.

Pātai Auau

P: He aha te take i pakaru ai te whakamatao i te Teihana Mokowhiti o te Ao?



A: I te haerenga mokowhiti, ka pakaru mai he mirumiru whakamatao i roto i te whakamahana whakamahana i runga i te waahanga taiwhanga Nauka o Ruhia.

P: I noho morearea tonu nga kairangirangi?



A: Karekau nga kaihoe i te noho tata tonu, engari i akona kia wehe atu i te waahi mo to ratau oranga.

Q: Kua tupu tenei i mua?



A: Koinei te tuatoru o nga aitua e pa ana ki te rerenga whakamatao mai i nga taputapu Ruhia e piri ana ki te ISS.

P: Kei te paheke te rerenga whakamatao ki nga mahi ISS?



A: Karekau te turuturu i whakararu i nga mahi a te ISS, na te mea kei te pai tonu te mahi o te radiator matua.

P: He aha nga huarahi e mahia ana hei whakatika i te take?



A: I tenei wa kei te arotakehia e nga miihini nga raraunga ki te whakatau i te take o te rerenga whakamatao me nga huarahi hei aukati i nga aitua a meake nei.

P: He huringa tonu ki nga mahi teihana mokowhiti?



A: Kua kii a NASA kei te haere tonu nga mahi i runga i te ISS pera i mua, me nga hikoi mokowhiti kua whakaritea me nga kaitirotiro rererangi kei te haere tonu ki waho o te teihana.