Ingoa Hou: Te Tirohanga i te Puke Utauta Whakaata i te Orbit o Papa: He Moenga Kite Whetu Onge

Kua hurahia he kaupapa motuhake ki te orbit o Papa, he mea whakapoapoa te hunga maataki whetu me te hunga kaingākau ki te mokowhiti. Ko te tukunga ohorere i te wa o te hikoi mokowhiti i hua ai he hinonga tiretiera hou—he putea taputapu e maanu noa ana i te waahi. Ko te kete taputapu, i tukuna e Jasmin Moghbeli raua ko Loral O'Hara, i tukuna e nga kaitirotiro rererangi a NASA i te wa e whakatikatika ana i waho o te International Space Station (ISS), e huri haere ana i te ao i te tere ohorere tata ki te 17,000 maero ia haora.

Ko te mata whakaata o te peeke kua kitea ki nga rohe rereke mai i te wa i puta mai ai tona whakaoranga. Ko nga kitenga o naianei e tohu ana kua huri te putea taputapu ki tetahi mea orbital motuhake, para mokowhiti ranei. Inaianei kei te aro turuki te US Space Force i tana huarahi.

Mo te hunga e pirangi ana ki te kite i tenei ahuatanga whakamiharo, ka hiahiatia he karu, he telescope ranei. Ahakoa he iti noa te putea taputapu, ka taea e tona whakaataata teitei te kitea i raro i nga tikanga tika. I tenei po (21 o Whiringa-a-rangi), ka whai waahi nga kainoho i etahi waahi o te UK, tae atu ki South Wales, nga Cotswolds, me Oxfordshire, ki te kite i a ia i nga haora o te ahiahi. I te wa e haere ana te po, e tika ana kia haere te putea taputapu ki Te Raki o Ranana me te tai rawhiti.

Hei whakanui ake i to tupono ki te kite, me titiro ki nga ahuatanga o te rangi. Ko nga kainoho kei te tonga o Peretana te tino kitea i waenga i te 6:24 PM me te 6:34 PM. Heoi ano, he purongo e kii ana ko te wa tino pai ki te mataki i te putea taputapu ko te 24 o Noema, i waenga i te 5:30 PM me te 5:41 PM.

Kei te whakamarama a Jonathan McDowell mai i te Harvard Center mo te Astrophysicist, karekau te putea taputapu i roto i te orbito pumau, kare hoki e kitea mo ake tonu atu. Engari, e matapaetia ana ka kuhu ano ki te hau o Papatūānuku, ka pakaru katoa i roto i etahi marama.

Awhihia tenei waahi onge ki te kite i te whakakotahitanga o nga mea hanga tangata me te whanuitanga o te waahi. Kia mau tonu to titiro ki runga i te rangi, kia kite koe i te ataahua whakamihi o to tatou takiwa ao.

FAQ

Q: Me pehea e kitea ai e au te putea taputapu whakaata i roto i te orbit?

A: Hei kite i te putea taputapu, ka hiahia koe ki te karu, ki te telescope ranei. Rapua i roto i nga rohe motuhake i nga matapihi kua tohua, penei i South Wales, nga Cotswolds, me Oxfordshire i te ahiahi. A muri ake nei, ko te whakaaro ka whakawhiti atu ki Te Tai Tokerau o Ranana me te tai rawhiti.

Q: Ko tehea te wa pai ki te kite i te putea taputapu?

A: Ko te wa e tika ana ki te mataki i te putea taputapu ko te 24 o Noema, i waenga i te 5:30 PM me te 5:41 PM. Ko nga kainoho kei te tonga o Peretana, otira ki nga rohe penei i te South Wales, nga Cotswolds, me Oxfordshire, he nui ake te tupono ka kitea i waenga i te 6:24 PM me te 6:34 PM.

Q: Ka kitea tonu te putea taputapu mo te kore mutunga?

A: Kao, karekau te putea taputapu i roto i te amiooo pumau, me te tumanako ka uru ano ki te hau o te Ao i roto i nga marama torutoru. Ka mutu, ka wera katoa.

Q: Ko wai kei te aroturuki i te huarahi o te putea taputapu?

A: Kei te kaha te US Space Force ki te aro turuki i te huarahi o te peeke taputapu kua huri i te ahanoa orbital.