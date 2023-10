Te Wetewete i nga Mea ngaro o te Whanaketanga Embryo Tangata: Ko nga Tauira Hangaia he Maramatanga

Kupu Whakataki

Ko te tukanga o te whakawhanaketanga o te kukune tangata he mea whakamiharo putaiao kei te huna tonu i te mea ngaro. Ahakoa te nui o te ahunga whakamua ki te mohio ki te whakawhanaketanga o te kukune i roto i nga kararehe, ko nga uauatanga o te whanaketanga o te kukune o te tangata, ina koa i te marama tuatahi tino nui, kua ngaro i a tatou. Heoi, ko nga ahunga whakamua i roto i nga rangahau pūtau kakau kua whakatuwhera i nga huarahi hou mo te wetewete i tenei whakaaro. Ka taea e nga kaiputaiao huri noa i te ao te hanga i nga hanganga penei i te embryo i roto i te taiwhanga. Ko enei hanganga, ahakoa kaore e taea te tipu hei kukune, ka whakatauira i nga waahanga tuatahi o te whanaketanga o te tangata. Ma te ako i enei tauira hangahanga, e tumanako ana nga kairangahau ki te whai matauranga nui ki nga marutanga, nga mate whanau, me nga paanga o nga rongoa i te wa e hapu ana.

He aha nga mahi a nga kaiputaiao?

Ko enei hanganga rite ki te kukune, he iti ake i te witi raihi, e tohu ana i nga momo pūtau matua e tika ana mo te whanaketanga o te kukune, penei i te placenta, te pute yolk, me te kiriuhi o waho. Ahakoa karekau he ngakau e patupatu ana, he roro ranei, ka tipu enei hanganga ki te waahi e rite ana ki te ra 14 o te kukune tangata i roto i te kopu. I tenei wa, ka whiwhi embryos taiao nga hanganga o roto e tika ana mo te whanaketanga o nga whekau tinana. Ko nga tauira waihanga, i hangaia e te roopu o Iharaira, kua kitea ko te tino tika ki tenei ra. Ko te mea nui, karekau he whakarereketanga ira i mahia hei whakaputa i enei momo momo puutau, ko nga tohu matū anake i whakamahia.

Me pehea te tipu o nga Embryos i roto i te taiwhanga?

Kaore i rite ki nga tikanga tuku iho e whakawhirinaki ana ki nga hua heki wairakau, i timata te roopu o Iharaira ki nga pūtau kakau pluripotent i ahu mai i nga kiri kiri tangata pakeke. Ka taea te whakahoahoa enei pūtau maha ki te whakawhanake ki nga momo momo pūtau ka whakamahia i roto i te rangahau rongoa koiora. I whakahōtaka anōtia e te tīma ēnei pūtau ki te "ahua kore" e rite ana ki te ra tuawhitu o te whanaketanga o te kukune. Ko tetahi roopu o nga pūtau, kua whakaritea hei embryo, kaore i pa. Ko etahi atu roopu e rua i tukinotia ki nga matū motuhake e whakahohe ana i nga ira te kawenga mo te whakawhanake i nga kopa e tika ana hei oranga i te kukune. I muri i nga ra e rua, ka whakakotahihia nga roopu e toru. I te wha o nga ra, ka timata te ahua o te ahua o te embryo, e whakaatu ana i nga rohe motuhake e puta ai te kukune me te putea toene.

FAQs

1. He kukune tangata tonu enei tauira waihanga?

Kao, ko enei tauira waihanga he kahui o nga pūtau i whakatipuria i roto i te taiwhanga e whakatauira ana i te timatanga o te whanaketanga o te tangata. Kaore i a raatau te kaha ki te whakawhanake hei kukune.

2. He aha te awhina o te ako i enei tauira waihanga ki te mohio ki te whanaketanga o te kukune tangata?

Ma te ako i enei tauira, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki nga tikanga uaua o te whanaketanga o te kukune moata, ka pai ake te maarama ki nga marutanga, nga mate whanau, me nga paanga o nga rongoa i te wa e hapu ana.

3. He tautohetohe kei te taha o te whakamahinga o nga hangahanga ahua-a-whanau?

Ae, ma te whakamahi i enei tauira waihanga ka ara ake nga patai matatika e pa ana ki o raatau mana, maimoatanga, me te whakamahi kino. Kei te haere tonu te hapori putaiao ki nga korerorero e pa ana ki enei awangawanga.

