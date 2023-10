Te Whakapaipai i te Rangahau Hauora: Nga Tauira Embryo I ahu mai i te Putau Putau

Kua roa nga kaiputaiao e aro ana ki nga mea ngaro o te wehenga o te tangata me te whanaketanga o te kukune. Ko nga uauatanga o enei mahi, ina koa i te marama tuatahi tino nui, kua ngaro i nga kairangahau mo nga tau. Heoi ano, ko nga ahu whakamuatanga o te hangarau o te puutau kakau i para te huarahi mo te pakaruhanga. Ko nga taiwhanga huri noa i te ao kei te whakaputa i nga hanganga penei i te embryo mai i nga pūtau kakau - he roopu o nga pūtau e whakatauira ana i nga kukune engari kaore e taea te tupu hei kukune. Ko enei hanganga, i hangaia me te kore he hua, he parāoa rānei, ka oati kia hohonu ake te maarama ki nga raru o te haputanga, nga mate whanau whanau, me nga paanga o nga rongoa ka tangohia i te wa e hapu ana.

Ko nga hanganga hou e rite ana ki te kukune i hangaia e te roopu o Iharaira e whakaatu ana i te tino tika ki te whakahoki i nga timatanga o te whanaketanga o te tangata. Ko enei tauira e whakauru ana i nga momo pūtau tino nui e tika ana mo te whanaketanga o te embryonic, tae atu ki te placenta, te pute toene, me te kiriuhi o waho. Ma te tuku i enei hanganga kia whanake mo nga ra e waru, he rite ki te ra 14 o te kukune tangata i roto i te kopu, ka kite nga kairangahau i te hanganga o nga hanganga o roto e hiahiatia ana mo te whanaketanga okana.

Hei whakatipu i enei hanganga ahua-whanau ki roto i te taiwhanga, i whakamahia e nga kairangahau nga puutau kakau pluripotent, nga pūtau malleable me te kaha ki te huri ki nga momo momo pūtau. Na roto i te whakahoahoa i enei pūtau ki te "ahua korekore," he rite ki te ra tuawhitu o te whanaketanga o te kukune maori, ka whakatauhia e te roopu te waahi mo te tipu ake. Ko nga tukinga matū i puta mai he whakaaturanga ira motuhake, i puta ai te hanganga o te kiko e tika ana hei oranga i te kukune. Ko te mahi whakamutunga ko te whakakotahi i nga roopu e toru o nga pūtau ki te hanga i te ahua o te kukune.

Ahakoa e whakaatu ana enei tauira i te oati, ka mau tonu nga wero. I tenei wa, 1% noa iho o nga pūtau whakahiato i pai ki te whakarite i a ia ano ki roto i te ahua o te embryo. Ko te whakanui ake i tenei kakama he mea nui mo enei tauira hei taputapu whai hua ki te rangahau putaiao. Ko te whakatipu i enei hanganga i tua atu i te 14 ra ka puta he herenga me nga arai. Heoi ano, kei te tumanako nga kairangahau ko te ahu whakamua me te whakamahine i tenei waahi ka puta he matauranga nui ki te whanaketanga o te kopu.

FAQ:

P: He aha nga hanganga embryo-like?

A: Ko nga hanganga embryo-rite he putunga o nga pūtau i tupu i roto i te taiwhanga e whakatauira ana i nga timatanga o te whanaketanga o te tangata i mua i te hanganga okana. Karekau he ngakau patupatu, he roro ranei.

P: He pëhea te hanga o ngä hanganga embryo-like?

A: Ko enei hanganga ka hangaia ma te whakamahi i nga pūtau kakau pluripotent, ka whakahoahoa ki te "ahua kore." Ko nga whakaaturanga ira motuhake ka puta mai i nga awhi matū hei whakawhanake i nga kopa e hiahiatia ana.

P: He aha te ako mai i enei tauira embryo?

A: Ko nga tauira embryo e tuku ana i te kaha ki te rangahau i nga whakawhanautanga, nga koha whanau whanau, me nga paanga o nga rongoa ka tangohia i te wa e hapu ana. Ka whakaratohia e ratou he tirohanga ki te hanganga o nga hanganga embryonic tino nui.

P: He aha nga wero kei mua i enei tauira?

A: Kei te iti te kaha o te whakahaere-whaiaro o nga pūtau ki roto i te hanganga penei i te kukune. I tua atu, ko te whakatipu i enei hanganga i tua atu i te 14 ra he wero kei te whakaiti i to raatau kaha.