Nga Maramatanga Hou mo te Hanga Whetu i te Pokapū Galactic

Ko nga whakaahua hou i kapohia e te James Webb Space Telescope kua whakamarama i te mahi uaua o te hanga whetu i te puku o te Waea Milky Way. He mea mau ki nga kaamera matatau me nga taputapu tairongo, ka whakamahia e te telescope te arorangi infrared ki te mataki i nga taonga tiretiera kaore i kitea e nga hangarau tawhito.

Ko te karu tata nei i aro ki tetahi rohe ko Sagittarius C, e 25,000 tau marama te tawhiti atu i te whenua. Ko tana whakataunga kaha i taea ai e nga kaitirotiro whetu te ako takitahi i ia whetu, me te whakarato i nga korero kaore i rite. E ai ki a Samuel Crowe, te kaitirotiro matua i te Whare Wananga o Virginia, "[Ko nga whakaahua] e whakaatu ana i te nui whakaharahara o nga korero, ka taea e tatou te ako i te hanganga whetu i roto i tenei momo taiao i runga i te huarahi kaore i taea i mua."

Ko te mea whakamere, i hurahia ano e nga tirohanga nga ahuatanga kaore i mohiotia e te hunga kairangahau e ata tirotiro ana inaianei. Ko te pokapū galactic, e mohiotia ana mo ona ahuatanga tino kino, ka kiia he waahi whakamatautau mo nga ariā mo te hanganga whetu. Ma te pai ake o te maarama ki tenei taiao, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi ki te whakamana i o raatau whakapae.

I tua atu, i te wa o te matakitanga, i kitea e te kaamera tata-infrared a te telescope he nui te tukunga o te hauwai katote e karapoti ana i te kapua matotoru. Ko tenei ahuatanga, e kiia ana na nga whetu nunui, i miharo nga kaiputaiao mo tona nui. Kei te haere tonu etahi atu whakatewhatewha kia mohio ai ki nga take kei muri i enei tukunga.

I tua atu i te wetewete i nga mea ngaro o te hanga whetu, ko te James Webb Space Telescope kua whai waahi ano ki o tatou mohiotanga mo te punaha solar me ona aorangi. Mai i tana whakarewatanga i te tau 2021, kua homai e ia he tirohanga nui ki te takenga mai o te ao me te kukuwhatanga.

FAQ

He aha te James Webb Space Telescope?

Ko te James Webb Space Telescope he maataki mokowhiti matatau i whakarewahia i te tau 2021. He mea whakakakahu ki nga kamera kaha me nga taputapu tairongo e taea ai e ia te mataki i nga taonga o te rangi i roto i nga korero tino nui.

He aha te arorangi infrared?

Ko te arorangi infrared he peka o te arorangi e aro ana ki te ako i nga mea o te rangi ma te whakamahi i te iraruke infrared. Ko tenei momo iraruke kei tua atu i te awhiowhio kitea, he tino whai hua ki te whakaatu i nga mea e tuku ana i nga taumata iti o te marama ka kitea.

He aha i hopukina e te karu i te pokapu o te tupuni?

I hopukina e te telescope nga whakaahua o tetahi rohe o te tupuni ko Sagittarius C, e whakaatu ana i te 500,000 nga whetu me nga ahuatanga kaore e mohiotia ana e nga kairangahau e tātarihia ana inaianei.

He aha nga kaiputaiao i miharo mo te whakaputanga o te hauwai katote i kitea?

Ahakoa ko te tukunga hauwai katote i te nuinga o te wa e hono ana ki nga rangatahi whetu nui, ko te nui o nga tukunga i kitea i roto i te pokapu galactic i nui ake i nga tumanako a nga kaiputaiao. Kei te haere tonu etahi atu rangahau kia mohio ai ki nga tikanga kei muri i enei tukunga.

He aha etahi atu takoha i mahia e te James Webb Space Telescope?

I tua atu i te ako i te hanga whetu, kua homai e te telescope he tirohanga nui ki te punaha solar me ona aorangi mai i tona whakarewanga i te tau 2021. Kua awhina i te whakawhānui ake i to maatau mohio ki te takenga mai me te whanaketanga o te ao.