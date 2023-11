Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te hononga ohorere i waenga i te mate huka me te mate ate ngako

Kua hurahia e te rangahau rangahau he hononga ohorere i waenga i te mate huka me te mate ate steatotic, he whakamarama hou mo te hononga matatini i waenga i enei tikanga e rua. Ko te rangahau, i whakahaerehia e te roopu o nga kaiputaiao rongonui, he wero i nga whakaaro o mua, a tera pea e para te huarahi mo te pai ake o te maarama me te whakahaere i nga mate e rua.

Ko te mate ate steatotic, e kiia ana ko te mate ate ngako, he ahua e tohuhia ana e te kohi o te ngako i roto i te ate. E mohiotia ana e pa ana ki te momona, te nui o te cholesterol, me te inu waipiro nui. I tetahi atu taha, ko te mate huka he mate metabolic e tohuhia ana e te nui o te huka toto, he maha nga hua ka puta mai i te parenga o te insulin, i te koretake ranei o te hanga insulin.

Ko te rangahau, i uru ki te tātari matawhānui o nga raraunga rongoa mai i nga mano o nga turoro, kua whakaatu i te hononga kaha i waenga i te mate huka me te nui ake o te tupono ki te whakawhanake i te mate ate ngako. Ko nga kitenga e tohu ana ko nga tangata whai mate huka he tino kaha ake ki te whakawhanake i te mate, ka ara ake he awangawanga mo nga paanga o te wa roa mo to ratau hauora ate.

I tua atu, e kii ana te rangahau he hononga-a-rua te hononga, ko te tikanga ka pa atu pea te tangata whai mate ate ngako ki te mate mate huka. Kei te tirotirohia tonutia nga tikanga o tenei hononga tauutuutu, engari e whakaponohia ana ka whai waahi nga ahuatanga morearea me nga huarahi ahuwhenua noa ki te hononga.

FAQ

Q: He mate ate ngako he mea noa?

A: Ae, ko te mate ate ngako he mate nui e pa ana ki nga miriona taangata puta noa i te ao.

P: Ka taea te arai i te mate huka?

A: Ahakoa kaore e taea te whakarereke i etahi ahuatanga morearea mo te mate huka, ko te tango i te oranga hauora me te whakahaere i te taumaha ka tino whakaiti i te mate o te mate.

P: He aha nga tohu o te mate ate ngako?

A: Ko te mate ate ngako karekau he tohu, engari i nga waahanga o mua, ka puta te ngenge, te mamae o te puku, me te jaundice.

P: Ka taea te whakahoki te mate ate ngako?

A: Ae, i te nuinga o nga wa, ka taea te huri i te mate ate ngako na roto i nga huringa o te noho penei i te mate taimaha, te whakarereketanga o te kai, me te whakanui ake i te korikori tinana.

P: Me pehea e whai hua ai nga kitenga o tenei rangahau ki nga turoro?

A: Ko te rangahau e whakarato ana i nga whakaaro nui ki te hononga i waenga i te mate huka me te mate ate ngako, e taea ai e nga tohunga ngaio hauora te whakawhanake i nga rautaki pai ake mo te aukati, te kite wawe, me te maimoatanga o nga tikanga e rua.