Ka kitea e nga Kairangataiao te Nekehanga o nga ngota rino i roto i te matua o roto o te whenua

No na tata nei ka kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua e pa ana ki te neke o nga ngota rino i roto i te matua o roto o te whenua. Ko tenei kitenga hou e whakamarama ana i nga hihiko o te ao o to tatou ao me te whakaatu i nga tirohanga mo te papa autō o te Ao.

Kua wehea te uho o te whenua ki nga wahanga e rua: ko te wai o waho me te totoka o roto. Ko te matua o roto o roto, ahakoa tona ingoa, kaore e tino mokowhiti. Kua roa e mohiotia ana he mahi ruia i roto i te uho o roto, engari inaianei kua kitea e nga kaiputaiao ka wheako ano nga ngota rino takitahi ki te neke.

Ko tenei nekehanga o nga ngota rino i roto i te uho o roto totoka ka whai paanga nui ki to maatau mohio ki te papa autō o Papa. He mea hanga te papa autō e te nekehanga o te rino whakarewa i roto i te matua o waho, a ko te neke o nga ngota rino i roto i te matua ka whakaawe i te whanonga autō katoa o te ao.

Ma te ako i nga ngaru rū e haere ana i te Ao, i taea e nga kaiputaiao te kite i nga huringa ngawari o nga ahuatanga o te matua o roto. Ko enei huringa e tohu ana i te nekehanga o nga ngota rino, e whakaatu ana i te oranga o tenei ahuatanga kaore i mohiotia i mua.

Ko te mohio ki te neke o nga ngota rino i roto i te uho o roto totoka tetahi huarahi nui ki te mohio ki nga hihiko uaua o te papa o te whenua me te papa autō. Ko tenei rangahau ka taapiri atu ki o maatau mohiotanga mo nga mahi o roto o to maatau ao me te whai waahi ki te whai waahi ki nga ahunga whakamua i roto i nga waahanga penei i te matawhenua me te geomagnetism.

