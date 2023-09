Nga Waa Putau Roro i Whakahoki Ki Nga Moana Tawhito

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga tohunga o te Center for Genomic Regulation kua kitea ko nga wahanga o nga pūtau roro kei roto i nga moana papaku tata ki te 800 miriona tau ki muri. Na roto i te tirotiro i nga placozoans, nga kararehe iti o te moana, kua whai matauranga nga kairangahau ki te haerenga kukuwhatanga o nga neurons.

Ko nga Placozoans, he rite te rahi ki te kirikiri nui o te onepu, ka noho ki roto i nga wai mahana, papaku, ka ora ma te kai i nga pukohu me nga moroiti. Ahakoa te kore o nga whekau, nga waahanga motuhake ranei o te tinana, ka kiia ko nga placozoans tetahi o nga whakapapa kararehe tuatahi e rima, i te taha o nga ctenophores, nga hautai, nga cnidarians, me nga bilaterians.

Ko te mea nui ki te noho o nga placozoans ko nga pūtau peptidergic, e tuku ana i nga peptides e arahi ana i a raatau kai me o raatau nekehanga. I whakamahia e te rangahau nga tātari irapoi me te rorohiko ki te hanga "atlases pūtau" kia mohio ai koe ki te kukuwhatanga me te mahi o enei pūtau. I kitea ko enei pūtau peptidergic i mahi hei tohu ki nga neuron hou.

I hurahia e nga kairangahau he whatunga uaua o nga momo pūtau "i waenganui" e hono ana i nga momo pūtau matua e iwa i roto i nga placozoans. I tua atu, ko nga pūtau peptidergic, he rereke mai i etahi atu pūtau, i whakaatu i te ahua ohorere ki nga neuron i puta mai i nga miriona tau i muri mai i roto i nga rauropi matatau. Ko tenei ahua ahurei ki nga neurons kaore i kitea i roto i nga momo momo manga penei i te hautai me te ctenophores.

I kitea e te rangahau e toru nga whakarara rongonui i waenga i nga pūtau peptidergic me nga neurons. Tuatahi, ka rerekee nga pūtau placozoan i te ahua rite ki te neurogenesis i kitea i roto i nga cnidarians me nga biteria. Tuarua, he maha nga waahanga o enei pūtau o te mutunga karere o te neuron engari kaore he huanga o te neuron pono, penei i te whakahaere tohu hiko. Ka mutu, i kitea e te ako hohonu ko enei pūtau e korero ana ma roto i nga GPCR i timatahia e nga neuropeptides, e whakaata ana i nga korero neuronal.

Na roto i te whakaatu i te rarangi wa kunenga, e tohu ana te rangahau ko nga waahanga taketake o nga neuron i hanga i roto i nga moana tawhito 800 miriona tau ki muri. Tata ki te kotahi rau tau i muri mai i te putanga mai o o ratau tupuna, ka tipu pea nga pūtau peptidergic o te placozoans ki te mau i nga ahuatanga tino nui mo nga neurons, penei i nga awa katote me nga scaffolds post-synaptic.

Ahakoa e kiia ana kua puta mai te neuron hou tuatahi i te 650 miriona tau ki muri, he momo neuronal-rite ki nga ctenophores me nga ahuatanga rerekee, ka puta nga patai mo te huarahi kukuwhatanga o nga neurons. Ko nga kaituhi o te rangahau e whakanui ana i te hiahia mo etahi atu rangahau hei whakatutuki i enei patai tuwhera me te maarama ake ki nga huarahi kukuwhatanga o nga neuron me etahi atu momo pūtau.

I te mea kei te ahu whakamua tonu te raupapatanga ira tangata, ko te whakaaro ko nga mea ngaro e puritia ana e nga kararehe tauira kore-tikanga penei i te placozoans, ctenophores, me nga hautai ka wetekina, ka whakamarama ake i nga korero whanaketanga o te ao.

– [Tuhinga Pūtau](https://www.cell.com/)

– [Te Pokapū mo te Ture Iraira](https://www.crg.eu/)