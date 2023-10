Ka Tohe te Taonga Haehae ki nga Maatua kia Kaua e Hokona nga Pene Taiaho hei Taonga Taonga I muri i te Paanga o te Tamata ki te Tukino Karu Tuturu

Kei te tohe tetahi kaitirotiro kanohi mo nga tamariki ki nga matua kia kaua e tukuna a raatau tamariki ki te takaro me nga pene laser hei taonga taakaro, whai muri i te keehi i pa te mate o tetahi tamaiti 11 tau te pakeke. Ko te tama e kiia nei ko Harry, i ngaro tana tirohanga matua i te timatanga o tenei tau, a, i kitea e nga whakamatautau he nui te kino o tana retina. Inaianei ka werohia ia i ia marama, engari kare pea e hoki katoa tana tirohanga.

I kii a Aabgina Shafi, te taote e rongoa ana i a Harry, tokowha etahi atu tamariki i Yorkshire kei te rongoa i tenei wa mo nga kino penei i puta mai i nga pene laser. I kii a Miss Shafi ko te kino e pa ana ki enei taputapu ka puta he matapo, he wharanga korekore ranei, me te tirotiro mo te wa roa. Ahakoa he ture kore ki te whiti i te taiaho ki te waka e neke ana, he ture te hoko me te pupuri i nga pene laser i te UK.

I whakamarama a Miss Shafi he maha nga pene laser e waatea ana i runga i te maakete kaore e rite ki nga paerewa haumaru a te EU, me etahi atu i te mana kua tohua. I whakatupato ia, ahakoa he pai ki nga tamariki te whakamahi i enei pene ki te pupuhi poihau, ko te tohu i o kanohi ka pa he kino.

I kitea e nga matua o Harry te take o te kino i muri i te kawe i a ia ki te whare mata. I kitea e nga whakamatautau te kino o te UV, a i reira ka mahara tona whaea i a ia he pene laser. I tua atu i te whara o tona kanohi matau, i kitea e nga whakamatautau te kino o tona kanohi maui, ahakoa kaore e pa ana tana tirohanga i tenei wa.

Ko te whaea o Harry, nana nei i hoko te pene laser i runga ipurangi, i puta te pouri me te akiaki i etahi atu maatua kia kaua e mahi i taua he. I whakanuia e ia te paanga mo te wa roa ki te oranga o tana tama, tae atu ki ana mahi mahi me te kaha ki te taraiwa.

Ko te keehi hei whakamaumahara ki nga maatua kia tupato ki te hoko taonga taakaro mo a raatau tamariki. Ko nga pene taiaho he ahua kore kino, engari ka pa he kino ina whakamahia he. He mea nui mo nga kaihanga me nga kaihoko ki te whakarite i te haumaru me te whakarite kia tutuki nga hua ki nga paerewa e tika ana.

