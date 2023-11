Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Marama: Azimuthal Backflow and Superoscillations

Ko nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Warsaw's Faculty of Physics kua tutuki i tetahi kitenga whakamohiotanga i roto i nga mahi optics. Na roto i te whakakorikori i nga kurupae marama e rua kua whiria ki te taha karaka, i taea e ratou te hanga i nga korikori karaka ki roto i nga rohe pouri o te huanga o te superposition. Ko tenei ahuatanga, e kiia nei ko te 'azimuthal backflow', ka wero i to maatau mohiotanga o mua mo te whanonga marama, me te whai paanga nui ki te ako i nga taunekeneke-marama.

I nga wa o mua, ko te tumanako ka neke nga taonga i runga i te ahua matapae. Ina whiua e matou he poi tenehi, kare matou e whakaaro ka huri ohorere te huarahi ka hoki mai ki a matou. Heoi, i roto i te ao o nga miihini quantum, ka taea e nga matūriki te whakaatu i nga whanonga rereke. Ka taea e nga matūriki quantum te neke whakamuri, te hurihuri ranei ki te huarahi rereke i roto i etahi waa, he ahuatanga e kiia ana ko te "whakamuri".

Ahakoa kare ano te rerenga whakamuri i kitea i roto i nga punaha quantum, kua angitu te whakaatu i roto i nga whatu puāwaitanga ma te whakamahi i nga kurupae marama. Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Warsaw i hanga i runga i nga mahi o mua me te kite i te awenga o muri i roto i nga waahanga e rua. Na roto i te whakakorikori i nga kurupae rama e rua me te torohaki koki orbital kino, ka kitea e ratou te torohaki koki orbital pai o te rohe ki nga rohe pouri o te tauira pokanoa.

He mea nui nga paanga o tenei kitenga. I whakamahia e nga kairangahau he pukoro ngaru o Shack-Hartman ki te maataki i te ahuatanga, he punaha e tino aro nui ana mo nga inenga mokowā. Ma tenei maaramatanga mo te rerenga whakamuri azimuthal me nga superoscillations i roto i te waahanga ka taea te huri i nga tono penei i te mahanga whatu me te hoahoa o nga karaka ngota tino tika.

I tua atu, ko nga maaramatanga i puta mai i tenei rangahau e whakamarama ana i te ao whakamihiharo o nga miihini quantum me te tuku tirohanga hou mo te whanonga o te marama. I a tatou e hura haere tonu ana i nga mea ngaro o te marama, tera pea ka hurahia e tatou etahi atu mea whakamiharo e wero ana i o tatou anga putaiao.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te rerenga whakamuri i roto i te whatu?

Ko te Rerenga Whakamuri e tohu ana ki tetahi ahuatanga e whakaatu ana nga matūriki me nga ngaru i te kaha ki te neke whakamuri, ki te hurihuri ranei ki te huarahi ke i etahi wa. Kua kitea paitia i roto i nga optics puāwaitanga ma te whakamahi i nga kurupae marama.

He aha te azimuthal backflow?

Ko te rerenga whakamuri a Azimuthal e pa ana ki te awenga koretake i kitea i te wa e whakamaarama ana i nga kurupae rama e rua me nga amplitude rereke me te torohaki koki orbital kino. Ko tenei ka puta mai te torohaki koki orbital pai o te rohe ki nga rohe pouri o te tauira pokanoa ka puta.

He aha nga superoscillations?

Ka puta te whakapoipoitanga ina he tere ake te oscillation paetata o te tuunga i te waahanga Fourier tere. I whakaahuatia tuatahitia i te tau 1990, a he nui nga paanga ki te whanonga ngaru. I roto i te horopaki o tenei rangahau, ko nga superoscillations i roto i te waahanga ka uru ki te whakaaturanga o te rerenga azimuthal.

He aha nga tono ka taea e tenei rangahau?

Ko te maarama ki te rerenga whakamuri azimuthal me te superoscillations i roto i te waahanga ka whai waahi pea ki nga waahi penei i te mahanga whatu me te hoahoa o nga karaka ngota tino tika. Ko enei tirohanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te raweke i nga taunekeneke-marama me te whakatairanga i nga kaha hangarau.