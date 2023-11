Wewete i nga mea ngaro o nga kohao ma: he haerenga ma te ao

Na To Ingoa / Kaiawhina awhina

Ko te pukapuka hou a Carlo Rovelli e ruku ana ki roto i te ao pohehe o nga rua ma, e whakaatu ana i te ariā whakahihiri mo te hanganga me te aha e noho pohehe ana i roto i a tatou tirohanga o te ao. Kaore i te rite ki nga kohao pango, ko nga kohao ma he taonga ka taea te riringi mai, engari kaore e taea e koe te kuhu. Ahakoa ko nga kohao pango, he mea hanga mai i nga whetu nunui kua tiango, ka mau i o tatou whakaaro, ka kitea ki nga tupuni tawhiti, ka noho ngaro nga rua ma, kaore ano kia whakapumautia.

Ko Rovelli, he tohunga ahupūngao ariā me te kaikawe korero putaiao, e kawe ana i nga kaipanui ki tetahi haerenga whakahihiri i te ao. I roto i tana pukapuka, e tika ana te whakaingoatanga "White Holes," ka arahi ia ia tatou ki roto i te ngakau o te kohao pango, ka whakahē i nga tumanako o te cul-de-sac e kore e taea te karo. Engari, ka akiaki ia i a tatou ki mua, ka whakaatu mai he tirohanga hou mo nga mahi o te ao.

E ai ki a Rovelli, i te hinganga o te whetū ki te hanga i te kohao pango, i te mutunga ka tino totika, ka uru nga ture o te hononga whanui ki nga ture o te miihini quantum. Ko te ariā quantum, te pūtaiao o te rangirua i runga i te tauine iti, e whakaatu ana i te ao o nga matūriki tūponotanga me nga waahi mokowhiti. I roto i tenei rohe, ka taea e nga mea kaore i whakaarohia i mua. E kii ana a Rovelli, ka tae te whetu tiango ki te waahi o te koretake o te rahinga, ka taea e ia te "puru" whakamuri i roto i te waa, ka huri hei kohao ma.

Ahakoa he uaua ki te kawe i nga pukapuka e pa ana ki nga ahuatanga o te ao me te kore tohu pangarau, ko te taranata a Rovelli kei te kaha ki te whakauru i nga kaipanui ki nga kupu waiata me nga whakaahua ora. I roto i te “White Holes,” ka whakarapopototia e ia te whanuitanga o te matauranga e kapi ana i roto i te pukapuka “A Brief History of Time” a Stephen Hawking ki roto i nga upoko poto engari whakahihiri.

Ko te torotoro a Rovelli ki nga rua ma, he tirohanga hou mo nga mea ngaro o te ao. Na roto i te turaki i nga rohe o to tatou maaramatanga, ka tono mai ia ki a tatou ki te whakaaro ki nga huarahi e piri ana i tua atu o te arai o nga rua pango me te kite i te hononga hohonu o te waahi, te wa, me te miihini quantum.

Pātai Auau

Q: He aha nga kohao ma?

A: Ko nga kohao ma he taonga tiretiera whakapae ka peia te matū me te kaha engari karekau e uru tetahi mea ki roto.

Q: He pehea te rereke o nga kohao ma i nga kohao pango?

A: Ahakoa ka puta mai nga kohao pango mai i nga whetu nui kua tiango me te mahanga i nga mea katoa i roto i o raatau kaupapa, ka tukuna e nga kohao ma te mea me te kaha engari ka aukati i te urunga.

P: He aha te mea he uaua ake te kite i nga kohao ma i nga kohao pango?

A: Ko nga kohao ma kaore ano kia ata tirohia, ka noho tonu te ahua. Na tenei ka nui ake te wero ki a raatau ki te ako ka whakaritea ki nga kohao pango, kua kitea na roto i nga taunakitanga autaki i nga tupuni tawhiti.

P: He pehea te whakaaro a Carlo Rovelli ki te hanga rua ma?

A: E ai ki a Rovelli, ka eke te whetu tiango ki te waahi tino maataki, ka taea e nga ture o te miihini quantum te whakakapi i nga ture relativity whanui. Ma tenei koretake o te rahinga ka taea e te whetu te "pupuhi" whakamuri i roto i te waa, ka huri hei kohao ma.

P: Ka taea e nga kohao ma te awhina ia tatou ki te mohio ki nga mea ngaro o te ao?

A: Ma te tirotiro i nga waahi o nga kohao ma, ka whakawhānui ake a Rovelli i to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga o te ao. Ko ona whakaaro he wero i nga ariā o naianei me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro ki te ahua honohono o te waahi, te wa, me te miihini quantum.