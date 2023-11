He Putau Puawai Hou e hono ana ki te whakakotahitanga o te Angaanga Oataata Ka hurahia nga maimoatanga pea

Kua kitea e nga Kairangataiao o Weill Cornell Medicine tetahi kitenga whenua e whakamarama ana i nga take o te craniosynostosis, he mate e tohuhia ana e te whakakotahitanga o mua o te angaanga o te kohungahunga. Na roto i a raatau rangahau, i kitea e ratou he momo putunga kakau kaore i mohiotia i mua, e kiia nei ko te DDR2+ stem cell, nana nei te kawenga mo te taraiwa i te whakakotahitanga o te angaanga.

Ka pa te Craniosynostosis tata ki te kotahi i roto i te 2,500 nga pepi, a tera pea ka puta te whakawhanaketanga o te roro ki te kore e rongoa. Ko te nuinga o nga maimoatanga o naianei he pokanga, engari ko tenei waahanga hou ka whai waahi atu. Ma te ako i nga kiore me te rerekee ira noa e pa ana ki te craniosynostosis, i kitea e nga kairangahau ko te DDR2+ kakau kakau, he kawenga mo te hanganga o nga wheua, i pa ki te tipu rerekee, e arahi ana ki te whakakotahitanga o te angaanga.

"Ko a maatau kitenga he huarahi hou mo te rongoa i te craniosynostosis, ehara i te mea na roto i te wawaotanga pokanoa engari ma te aro ki nga mahi rerekee o tenei pūtau kakau DDR2+," e kii ana a Takuta Matt Greenblatt, te kaituhi tuarua o te rangahau.

Ko nga hua ohorere i puta mai i te rangahau i kitea ko nga pūtau kakau i kitea i mua ake nei, e mohiotia ana ko CTSK+ pūtau kakau, ka pehia te hanga o nga pūtau kakau DDR2+. Heoi, i roto i nga keehi o te craniosynostosis, na te ira ira ka mate nga pūtau kakau CTSK+, ka taea e nga pūtau DDR2+ te tipu kino. Hei whakatewhatewha ake i o raatau kitenga, i tirotirohia ano e nga kairangahau nga tauira kiko tangata mai i nga pokanga craniosynostosis ka kitea nga taunakitanga o nga pūtau kakau DDR2+, e whakakaha ana i te whai take haumanu o o raatau kitenga ki nga kiore.

Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i te huarahi mo nga maimoatanga pea e aro ana ki te whakanui i te DDR2+ pūtau pūtau. Ko nga kairangahau e kii ana ma te peehi i tenei taupori o nga pūtau ira, te peehi i nga tikanga e whakamahia ana e te CTSK+ pūtau kakau, ka taea te aukati, te whakaiti ranei i te whakakotahitanga o te angaanga. I kitea e ratou ko te CTSK+ he mea huna he pūmua tauwehe tupu, IGF-1, e whai waahi ana ki te pehi i nga pūtau kakau DDR2+.

I tua atu i te whakawhanake i nga rautaki maimoatanga hou, kei te ruku hohonu nga kaiputaiao ki nga uauatanga o nga pūtau kakau i roto i te angaanga. E whakapae ana ratou tera ano etahi atu momo o nga pūtau kakau ka uru ki roto i te mahi, a e hikaka ana ratou ki te tuhura i tenei tupono.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te rongoa i te craniosynostosis me te tumanako mo nga ahunga whakamua i roto i te waahi rongoa whakaora. Ma te aro me te whakahaere i te whakatipuranga o nga pūtau kakau DDR2+, ka taea e nga kairangahau te whakarato i nga maimoatanga iti ake, me te whai hua ake mo nga kohungahunga me tenei ahuatanga.

FAQs

He aha te craniosynostosis?

Ko te Craniosynostosis he mate e tohuhia ana e te whakakotahitanga o mua o te angaanga o te kohungahunga. Ka raru pea te whakawhanaketanga o te roro ki te kore e whakatikahia ma te pokanga.

He aha te pūtau kakau?

Ko nga pūtau kakau he pūtau rerekee e whai kaha ana ki te whakawhanake ki nga momo momo pūtau motuhake o te tinana.

He pehea te maha o te craniosynostosis?

Ka pa te Craniosynostosis tata ki te kotahi i roto i te 2,500 pepi.

He aha nga maimoatanga o naianei mo te craniosynostosis?

I tenei wa, ko te craniosynostosis te nuinga o te maimoatanga ma nga mahi pokanoa. Heoi, ko tenei rangahau hou e tuku ana i nga maimoatanga rereke.