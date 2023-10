Te kitenga nui: Ka kitea e nga Kairangataiao te Putanga o te reo irirangi tere me te kanapa ki tenei ra

By

Kua kitea e tetahi roopu kaiputaiao o te ao tetahi kitenga whakamiharo i roto i te rangahau mo nga pupuhi reo irirangi tere (FRBs). Kua kitea e ratou he FRB, ko FRB 20220610A te ingoa, ehara i te mea ko te tawhiti tawhiti rawa atu kua rekotia, engari ko tetahi o nga mea tino kanapa kua kitea. Tata ki te waru piriona tau te roa mo te tohu FRB mai i te FRB 20220610A kia tae ki te whenua i te marama o Hune o tera tau, ka tata ki te 50 paiheneti te pakeke ake i te kaipupuri rekoata tawhiti o mua.

Ko te kaha i tukuna e FRB 20220610A i roto noa i te mirimiri hēkona e kiia ana he rite ki ta to tatou Ra i roto i nga tau 30. Ko tenei kanapa whakamiharo ka wehe ke atu a FRB 20220610A i te nuinga o nga FRB i kitea i mua. Inaa, he maamaa ake i te katoa engari ko tetahi o nga FRB 55 i kitea i mua e te Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Na roto i nga tirohanga whai muri i whakahaeretia ma te whakamahi i te Telescope Tino Nui a te European Southern Observatory's Very Large Telescope, ka whakatauhia e te roopu a Ahitereiria ko FRB 20220610A pea i ahu mai i te hanumi takirua, toru ranei o nga tupuni. E hāngai ana tenei kitenga ki etahi ariā e pa ana ki te take o nga FRB, ahakoa kua whakaarohia etahi atu whakamaramatanga penei i te supernovae me nga whetu neutron aukume.

Ahakoa te takenga mai o nga FRB, ko enei ahuatanga whakamiharo ka whai waahi nga kairangahau ki te whakatau tata i te papatipu o te ao. Ko te Ahorangi Ryan Shannon, te kaiarahi takirua o te kaupapa, e whakamarama ana ko te mea ngaro o te ao ka kitea pea ma te paoho tere o te reo irirangi: "Ko te pahū o te reo irirangi tere ka mohio ki tenei rauemi katote. Ahakoa i roto i te waahi e tata ana te noho kau, ka taea e ratou te 'kite' i nga irahiko katoa, ka taea e tatou te ine i te nui o nga mea kei waenga i nga tupuni."

Ko te kitenga o FRB 20220610A kei te tautoko hoki i te ariā i whakaarohia e te kaitirotiro arorangi o Ahitereiria kua mate nei a Jean-Pierre Macquart i te tau 2020. I kii a Macquart ka taea te whakatau tata te papatipu o te ao ma te ako i nga pupuhi tere o te reo irirangi. Ko nga kitenga a te roopu e hono ana ki te mea e kiia nei ko "Macquart's relation," e kii ana ko te tawhiti atu o te tere o te pakaru o te reo irirangi, ka nui ake te rere o te hau i waenga i nga tupuni. Heoi, kaore nga FRB katoa e whai ana i tenei tauira, e tohu ana i te uaua o enei ahuatanga.

Ahakoa ko tenei huanga i roto i te mohio ki nga FRB e pana ana i nga rohe o to maatau mohiotanga, ka kitea nga tohu tawhiti atu me whakapai ake nga taputapu. Kei te rikarika nga kaiputaiao ki te whakaotinga o te Square Kilometer Array Observatory, e kiia ana ka whakahaeretia i te tau 2028, ka taea te torotoro haere me te kitenga o nga rekoata FRB hou.

Rauemi:

- BBC News

– Pūtaiao ia rā