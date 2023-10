Ko te Whakarewatanga Starliner a Boeing, kua roa ano, kua whakaritea mo Paenga-whawha 2024

Ko Boeing me NASA kei te whakaroa ano i te whakarewanga tuatahi o te waka mokowhiti a Starliner, e akiaki ana i te ra whakarewatanga moata rawa atu ki Paenga-whawha 2024. I puta mai tenei i muri i te maha o nga whakaroa me nga take hangarau i raru ai te kaupapa Starliner.

Ko te whakaroa hou, i panuitia e te NASA i roto i te panui panui, tera pea e pa ana ki nga awangawanga mo te punaha parachute o te waka mokowhiti me te kitenga o te riipene muramura i roto i te waka. Na enei take i raru ai me etahi atu raruraru.

Ko te kaupapa o te miihana e haere ake nei, e kiia nei ko te Boeing Crew Flight Test (CFT) a NASA, ko te hoatu ki a Starliner he whakaharatau kakahu katoa ma te tuku atu, me nga kaiwhakatere a Butch Wilmore me Suni Williams, ki te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ka whakaatuhia e te misioni nga kaha o te waka mokowhiti me te whakaatu i tona pai mo nga haerenga a muri ake nei.

Ko Boeing, e mahi ana i raro i te kirimana $4.3 piriona me NASA mai i te tau 2014, he nui nga mate kua tae ki te $1.14 piriona mo te kaupapa raruraru. He maha nga whakarereketanga o nga whakaritenga a te misioni CFT, me ia ra hou e tohu ana mo te hikitanga, engari ka whakaroa ano.

He uaua te haerenga mo te Boeing's Starliner mai i tana whainga tuatahi mo te whakamahi mahi i te tau 2017. Ko te whakamatautau kore i te tau 2019 i rahua ki te u ki te ISS, i arai atu ki te whakamatautau me te rapu raru. Ko te Orbital Flight Test-2 (OFT-2) o muri mai ka pa ki ona ake raru engari i tutuki pai ki te ISS ka hoki mai ki te whenua. Heoi, ko te huarahi ki te misioni CFT te ahua kei te hanga tonu.

Ko tetahi take hangarau kua puta ake ko nga parachute o te waka mokowhiti, kua whakaatu mai he iti ake te taumahatanga o te kore e tumanakohia. Kua whirihora ano e Boeing nga "hononga ngawari" o te parachute hei whakatika i tenei take, a ka whakaritea he whakamatautau parachute drop mo te marama o Whiringa-a-rangi. Ko tetahi atu maaharahara hangarau ko te whakamahi i te riipene muramura mo te whakamau i nga waea waea, na te mea i akiaki a Boeing ki te tango i tetahi waahanga nui me te whakawhanake i nga tikanga whakaheke.

Ma te titiro whakamua, mena ka angitu te kaupapa CFT, ka taea pea te mahi i tetahi miihana whakahaere e kiia nei ko PCM-1 i te timatanga o te tau 2025. Heoi, kua whakahuahia ano e NASA te kaha ki te whakamahi i te SpaceX Crew Dragon mo taua kaupapa. I te kore o te Starliner, kua whakawhirinaki a NASA ki a SpaceX ki te kawe i ana kairangi ki te International Space Station.

Ahakoa e mau tonu ana a Starliner mo te NASA, ko nga raru hangarau me nga whakaroa kua puta ake nga feaa mo tona pono. Ma te wa anake e whakaatu mena ka taea e Starliner te wikitoria i ona wero me te whakatutuki i tona kaha hei waka matua mo nga miihana mokowhiti a muri ake nei.

Puna: NASA (whakaputa press)