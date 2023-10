He Mahinga Hou e whai ana i nga oko toto o te roro e whakamarama ana mo te hanga mahara mo te wa roa.

By

Kua kitea e nga Kairangahau tetahi tikanga kaore i mohiotia i mua e pa ana ki nga oko toto o te roro e whai waahi ana ki te hanga o te mahara mo te wa roa. Ahakoa ko te nuinga o nga rangahau e aro ana ki nga neurons ki te mohio ki te ako me te mahara, ko nga kitenga tata nei ko etahi atu momo pūtau, penei i te pericytes, ka whai waahi ano.

Ko nga pericytes he pūtau e whakararangi ana i nga pakitara o nga oko toto iti i roto i te roro, me te kawenga mo te pupuri i te hauora o te arai toto-roro. Heoi ano, ko nga rangahau o naianei e tohu ana ka uru ano nga pericytes ki nga momo mate neurological, tae atu ki te whiu, te mate epilepsy, me te sclerosis maha.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Cristina Alberini, e whakanui ana i te hiranga o tenei kitenga, e kii ana ko nga mate roro e pa ana ki nga raruraru vascular me te metabolic ka puta mai i nga ngoikoretanga o te mahi tahi i waenga i nga momo momo pūtau. Ko tenei tirohanga hou ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te maarama ki nga take o nga ahuatanga penei i te mate a Alzheimer me te paheketanga.

I tirotirohia ano e nga kairangahau te mahi a te taiaki pūmua e kiia nei ko te insulin-like growth factor 2 (IGF2) i roto i te ako me te mahara. I kitea e ratou kua piki ake nga taumata IGF2 i roto i nga pericytes i muri i te ako i nga kiore me nga kiore. Ko tenei kitenga i puta ki te patai mehemea he mea tika te IGF2 i roto i nga pericytes mo te hanganga o nga maharatanga mo te wa roa.

Hei tirotiro ano, i whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau ma te whakamahi i nga kiore i whakakorehia te hanga IGF2 i roto i nga pericytes. I kitea e ratou kaore e taea e enei kiore te hanga mahara mo te wa roa ka whakaritea ki nga kiore noa. Ko te mea nui, i whakaatuhia e ratou nga ngoikoretanga i roto i te maharatanga horopaki me te waahi mokowhiti, e tohu ana i te hiranga o te IGF2 i roto i nga pericytes mo te hanga mahara.

I tua atu, i kite nga kairangahau ko te whakaongaonga neuronal i arahi ki te hanga IGF2 i roto i nga pericytes, katahi ka whakaihiihi i nga tikanga whakahoahoa neuronal e pa ana ki te ako. Ko tenei kitenga e tohu ana he hononga mahi tahi i waenga i nga neurons me nga pericytes i te hanganga o nga maharatanga mo te wa roa.

I te mutunga, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te pericytes me to raatau hanga IGF2 i roto i te tukanga whakahirahira o te hanganga mahara mo te wa roa. Ma te mohio ki enei tikanga ka taea te ahu whakamua ki te rongoa i nga mate e pa ana ki te mahara me nga ahuatanga neurological.

- Kiran Pandey, et al., Ko te mahi Neuronal e akiaki ana i te whakaaturanga IGF2 mai i nga pericytes ki te hanga mahara mo te wa roa, Neuron (2023).