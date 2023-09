Te Painga o te Huringa Hurirangi ki te oranga moana

Ko nga huringa o te rangi ka pa kino tonu ki nga ahuatanga o to tatou ao, tae atu ki nga koiora moana. Ko te pikinga o te mahana o te ao me te rerekee o nga ahuatanga o te moana e tino pa ana ki te hauora me te oranga o nga momo moana, me nga hua nui mo nga rauwiringa kaiao me nga hapori tangata e whakawhirinaki ana ki a raatau.

Ko tetahi o nga paanga nui o te huringa huarere ki nga oranga moana ko te waikawa o nga moana. I te pikinga o te hauhaa waro i roto i te hau, he nui te wahanga ka uruhia e te wai moana, ka piki ake te waikawa o te moana. Na tenei huringa o nga taumata pH he uaua ki te maha o nga rauropi o te moana, penei i te toka me te maataitai, ki te hanga me te pupuri i o raatau hanganga konupūmā warowaihā. Ko te mutunga mai, ka whakaraerae enei momo ki te horo, ki te mate, ki te mate.

I tua atu, ko te pikinga o te mahana o te moana he nui te whakararu i nga rauwiringa kaiao moana. He maha nga momo, tae atu ki nga ika, nga kararehe whakangote o te moana, me nga honu moana, e whakawhirinaki ana ki nga awhe pāmahana motuhake mo te whakatipu, te whangai, me te heke. I te pikinga o te mahana o te wai, ka peia pea enei momo ki te heke ki nga waahi makariri ake, ka huri te tohatoha me te whakararu i nga mekameka kai katoa.

Ko te rewa o nga tio polar me nga hukapapa na te wera o te ao ka piki ake te taumata o te moana. He nui nga paanga o tenei ki nga kaainga me nga momo takutai, tae atu ki nga taupori tangata e noho ana ki enei waahi. I tua atu i te waipuke i nga rohe takutai iti, ko te pikinga o te taumata o te moana ka nui haere te horo takutai, te ngaronga o nga kainga tino nui penei i te mangrove me te repo, me te whakaraerae i nga ahuatanga o te rangi.

Ko nga mahi ki te whakaiti me te urutau ki nga paanga o te huringa o te rangi ki nga oranga moana he mea nui. Ko te whakaheke i nga tukunga hau kati ma roto i nga mahi toiwhiu me te whakangao ki nga puna hiko whakahou he mea nui ki te whakaheke i te tere o te huringa o te rangi. I tua atu, ko te tiaki me te whakaora i nga waahi o te moana, penei i te toka me te mangrove, ka awhina i te whakakaha ake i te oranga o nga rauwiringa kaiao moana ki nga ahuatanga rereke.

Hei whakatau, he tino whakatuma te huringa o te rangi ki nga oranga moana. Mai i te whakakawatanga o te moana ki te pikinga o te mahana o te moana me te pikinga o te taumata o te moana, he tawhiti rawa nga hua o te huringa o te rangi ki nga rauwiringa kaiao moana. Me tere tonu te mahi ki te whakatika i tenei take me te tiaki i te tini o nga momo momo me nga puunaha rauwiringa kaiao e tino nui ana mo te hauora me te oranga o to tatou ao.

