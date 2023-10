Te Parai i te Ara: Ka taea e nga Rori Marama te Tiaki i te Hangarau Marama

E whakapono ana nga kaiputaiao ma te whariki i te mata o te marama ka pai ake te kawe waka mo nga roera marama me te tiaki hoki i nga tangata whenua me etahi atu hangarau ka tukuna ki te tirotiro i te mata o te marama. Ko te take tuatahi mo tenei ko te noho o te puehu o te marama, he wero na te utu hiko me ona tapa koi.

Ko te kore o te hau me te wai i runga i te marama ka aukati i nga toka ki te huri ki te onepu penei i te whenua. Ko te mutunga mai, ka puhipuhi tonu te mata o te marama e te iraruke o te rangi me nga paanga o waho, ka huri nga toka ki te huri hei paura. Ko tenei puehu o te marama he tino piri, he awhi, ka tupono ki te hangarau o te marama me te hauora o te tangata mena ka ngohia.

I roto i te ngana ki te whakatika i enei wero, kua tirotirohia e nga kaiputaiao te whakaaro mo te hanga rori ki runga i te marama. Heoi, ko te utu me te uaua o te kawe i nga rawa mai i te whenua ki te marama he tino raruraru.

Kia kitea he otinga i runga i te waahi, i whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau ki te whakahoki ano i te puehu o te marama ki nga taonga e tika ana mo nga rori o te marama. I arohia e ratou te ra ki runga i te regolith o te marama, ma te whakamahi i nga laser hei whakataurite i te hihi o te Ra. Ko te hua o tenei mahi ko te hanga i nga taera tapatoru ka taea te hono ki te hanga i nga papa totoka mo nga rori marama me nga waahi taunga pea.

Heoi, ko te whakaputanga o te ra ki te whakarewa i te puehu o te marama me whakamahi nga arotahi nui, rite te roa ki te tangata, ki te arotahi i te ra. Me rangahau ano hei aromatawai i te mauroa o enei taera i roto i te taiao kino o te marama me te pai o te waahi hei taunga.

Ko nga kitenga o tenei rangahau kua whakaputaina i roto i nga Purongo Putaiao.

Rauemi:

– Pūrongo Pūtaiao