Whangai tutu: Kia pehea te hurihanga o nga Kohao Pango Nui me te Rip Mokowā-Wa

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Te Taitokerau i whakawero i te maaramatanga tikanga mo te whangainga o nga kohao pango nui. I whakaponohia i mua ka pau nga matū i roto i nga waa roa. Heoi, ma te whakamahi i nga whaihanga 3D taumira teitei, ka kitea e nga kairangahau ko enei tangata nunui o te ao e whakakorikori ana, e wetewete ana i te waahi-wa ki te pau i nga mea i runga i nga reiti tino tere, ka oti tetahi huringa kai i roto i nga marama torutoru.

I whakamahia e te roopu a Summit, tetahi o nga tino rorohiko nui rawa atu o te ao, ki te whakahaere i te whaihanga 3D e whakakotahi ana i nga hihiko hau, nga papa autō, me te hononga whanui. I puta mai he tirohanga matawhānui mo te whanonga poka pango me te whakaatu ko nga kohao pango ka huri i te waahi-waa a tawhio noa, ka wawahia te kopae accretion ki roto, ki waho hoki. Ka kainga e te poka pango te kōpae o roto, ka taea e te para o te kopae iti o waho te whakakii i te koretake.

Ko tenei tukanga, e mohiotia ana ko "kai-whakakii-kai," ka whakamarama pea i te whanonga ngaro o nga quasars "huri-titiro". Ko nga Quasars he tino maramara tupuni e whakakahangia ana e nga kohao pango tino nui. Ka whakaatu nga quasar huri-hanga i nga rereketanga tere me te kaha o te kanapa, ka huri haere me te whakaweto i roto i etahi marama ki etahi tau.

I uaua nga ariā o mua ki te whakamarama he aha i ngaro ai te rohe o roto o te kōpae accretion, ka tere te whakakii. Heoi, i whakaatuhia e te whaihanga, ka momotu te kopae iti o roto me waho, ka timata te "pokarekare o te kai" o te poka pango. Ko te whakataetae i waenga i te hurihanga o te poka pango me te waku me te pehanga o roto o te kōpae ka pakaru nga kōpae me te pana o te kōpae o roto ki roto.

He rereke ki nga whakapae o mua, i kitea ano e nga whaihanga ko nga kopae accretion kaore i te hono ki te hurihanga o te poka pango. Engari, ko nga kopae iti o roto me waho ka wiri takitahi ki nga tere me nga koki rereke. Ko tenei whakarereketanga o te kopae accretion katoa ka tukitukia nga matūriki hau, ka pakaru te marama me te kaha.

Ko te maaramatanga hou mo te whangainga o nga kohao pango nui e whakatuwhera ana i nga huarahi whakaihiihi mo te rangahau ano mo enei hinonga aorangi. Ka whakawerohia nga ariā kua roa e tu ana me te whakaatu tika ake i o raatau tikanga whangai, e pai ake ai te maarama ki nga tikanga e akiaki ana i o raatau whanonga.

Puna: Nga kairangahau o te Whare Wananga o Te Taitokerau