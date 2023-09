Ko nga Kohao Pango Ka Paa Te Taiao Taapiri Tere I Te Manaakitanga

He rangahau hou i whakahaeretia e Te Whare Wananga o Te Taitokerau, he whakamarama hou mo te hiahia nui o nga kohao pango. Ahakoa e mohiotia ana karekau nga kohao pango e kai pera i nga rauropi ora, na to ratou kume aapapa ka taea e ratou te kai i nga mea tata penei i te hau, te puehu, tae noa ki nga whetu. Ko tenei tukanga e kiia ana ko te "kai".

I nga wa o mua, i whakaponohia he puhoi te kai o nga kohao pango i o raatau taiao, i muri i nga matapae o te ariā kōpae accretion puāwaitanga. Heoi, ko te rangahau hou, i whakamahi i nga whaihanga 3D matatau, kua kitea he he tenei whakaaro.

I kitea e te rangahau ka pakaru nga poka pango i roto i o raatau kopae accretion i te tere tere, ka pau i te awhiowhio. Ko te kōpae accretion he kōpae hurihuri o te matū ka huri ki roto i te rua pango. Ka puta mai tenei kopae i te wa e noho ana te poka pango i roto i te punaha rua me te whetu hoa, ka karapotia ranei e te kapua hau me te puehu. Ko te kaha o te kaha o te kohao pango e kukume ana i enei huānga, ka huri ki te hohonutanga o te poka pango.

Ko te kitenga o tenei kai tere e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te whanonga o nga kohao pango me o raatau paanga ki o raatau taiao. Ko te tumanako a nga kairangahau o Te Whare Wananga o Te Taitokerau ma tenei maarama hou ka awhina i nga kaiputaiao ki te hura i nga mea ngaro e pa ana ki enei hinonga aorangi.

Hei whakamutunga, ko te matekai kore o nga kohao pango ka arahi i a ratau ki te kai i to ratau taiao huri noa i te tere atu i nga whakaaro o mua. Na roto i to ratou kumenga nui, ka pau te hau, te puehu, me nga whetu. Ko te rangahau tata nei i whakahaeretia e Te Whare Wananga o Te Taitokerau me te whai i nga whaihanga 3D kua hurahia tenei kohi tere, he maarama hou mo te whanonga o nga kohao pango.

