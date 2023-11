I roto i te whakatutukitanga o te whenua, ko te roopu o nga kaitirotiro arorangi o te ao na Yuzhu Cui i arahi i nga taunakitanga tuturu mo te kohao pango tino nui kei te puku o te tupuni elliptical M87. Ko tenei kitenga ka taapiri i tetahi atu tohu ki te taonga tuku iho a M87, i timata i te tau 1918 i te wa i riro ai ko ia te tupuni tuatahi ki te whakaatu i tana rererangi kanapa. I tua atu, i hanga e M87 te hitori i te tau 2019 i te wa i hopukina e te Event Horizon Telescope te ahua tuatahi o te atarangi o te poka pango.

Ko te kohao pango nui i M87 he 6.5 piriona te taumaha o te papatipu a-ra, ka neke atu i te kotahi mano nga wa nui atu i te kohao pango kei waenganui o to tatou wheketere Milky Way. Ehara i te mea ngawari te tiki raraunga mai i enei mea whakahirahira, engari i whakamahia e nga kairangahau nga jet me nga kopae accretion, me te Kaupapa Whanaungatanga a Einstein, ki te ruku i nga mea ngaro o M87.

I te wetewete i nga raraunga 17 tau mai i te kupenga o te ao o nga telescopes irirangi, ka kitea e te roopu a Cui tetahi huringa whakamiharo 11-tau o nga waka rererangi o mua me te whakaatu ko nga toki hurihanga o te poka pango me tana kopae apiti kei te hē. Na tenei pohehe ka huri te jet ki te wiri, ka wiri ranei, ka puta ki mua. Ko nga tauira i hangaia e te roopu e hono tika ana ki nga raraunga tirotiro, e whakau ana ko te kohao pango nui kei te manawa o M87 kei te huri haere me te whai waahi nui ki nga tikanga whakawhiti hiko.

Ehara i te mea ko tenei pakaruhanga e tohu ana i te ahunga whakamua nui ki te maarama ki nga poka pango engari he patai hou me nga wero mo nga kaiputaiao. Inaianei e hikaka ana nga kairangahau ki te tirotiro i te hanganga o te kopae accretion e hono ana me te whakatau i nga tere hurihuri o te poka pango me te kōpae. Ma te wetewete i enei mea ngaro, e tumanako ana nga kaitirotiro arorangi ki te whai matauranga hohonu ki nga tikanga whakahiato o te hanga hiko o te karihi tupuni hohe penei i a M87.

Pātai Auau (FAQ):

Q: Kia pehea te tawhiti o M87?

A: M87 kei te tata ki te 55 miriona tau marama te tawhiti atu i te whenua.

P: He pehea te nui o te poka pango nui i roto i te M87 ka whakaritea ki tera i te Milky Way?

A: Ko te poka pango i M87 neke atu i te kotahi mano nga wa nui atu i tera i te Milky Way.

Q: He aha te precession?

A: E tohu ana te Tuhinga o mua ki te whakarereke haere i te takotoranga o te tuaka hurihuri o tetahi mea. Mo te kohao pango o M87, ko tana tuaka kore e tika ana ka huri te jet, ka wiri ranei, ka puta te heke.

P: He aha nga kopae accretion?

A: Ko nga kōpae Accretion he kōpae hurihuri hau me te puehu e karapoti ana i nga taonga penei i te kohao pango. Ka puta mai i te wa e kumea ana te hau mai i te mokowhiti a tawhio noa ki te kaha o te kaha o te kohao pango.

Q: He aha te hiranga o te whakau i te miro o te poka pango o M87?

A: Ma te whakaū i te miro o te kohao pango o M87 ka whai matauranga nui ki nga tikanga whakawhiti hiko me nga tukanga ka puta i roto i te karihi tupuni hohe. Ko tenei kitenga ka awhina i nga kaitirotiro arorangi kia pai ake te mohio ki te hanganga me te whanonga o nga rua pango.

