Ko te rangahau hou e kii ana ko te poka pango tata ki te whenua ka 150 tau marama te tawhiti atu.

He rangahau tata nei i wero i to maatau mohio ki te poka pango tata ki te Ao. Ko nga rangahau o mua i tohu ko te poka pango tino tata e mohiotia ana kei te 1,560 tau marama te tawhiti. Heoi, he rangahau hou i whakaputaina i roto i te Monthly Notice of the Royal Astronomical Society e kii ana tera pea he kohao pango tata ki te 150 tau marama mai i te whenua.

I arotahi te rangahau ki te kahui Hyades, koinei te kahui whetu tuwhera tata ki to tatou ao. Ma te whakamahi i nga raraunga mai i te misioni a Gaia a te European Space Agency, ka tātarihia e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Padua me te Whare Wananga o Barcelona te nekehanga me te whanaketanga o nga whetu i roto i te kahui Hyades. Na roto i nga whaihanga, i kitea e ratou he taunakitanga e whakaatu ana i te noho mai o nga rua pango ki roto, tata atu ranei ki te tautau.

Ko te kapoi tuwhera he kohinga whetū e herea ana e to ratou kume aapapa, he rite nga ahuatanga, penei i te tau me te hanga matū. I whakatauritehia e nga kairangahau nga hua whaihanga ki nga tuunga me nga tere o nga whetu i roto i nga Hyades, i tirohia tika e Gaia amiorangi. I tohuhia e nga whaihanga e rua, e toru ranei nga kohao pango kei te pokapū o te tautau, tata ranei.

Mena ka whakapumautia, ko enei kohao pango nga kaitono tata ki to tatou punaha solar. Ko tenei kitenga ehara i te mea he whakamarama noa i te tohatoha o nga rua pango i roto i te tupuni engari he maarama ano ki te awe i te whanaketanga o nga tautau whetu me te whai waahi ki nga punangaru ngaru.

Ko nga kohao pango he mea tino matotoru i puta mai i te paheketanga o nga whetu nunui. He tino kaha to ratou kume aapapa e kore rawa te marama e mawhiti. Ahakoa kaore e taea te mataki tika, ko te nuinga o te waa ka whakatauhia ma te ako i o raatau paanga ki nga mea huri noa. Hei tauira, ko te whakangaromanga o te whetu e pahemo ana e te kohao pango ka kitea nga hihi-x.

Ko te kitenga o nga ngaru taiapa i te tau 2015 he rangahau tino matatau mo nga rua pango. I kitea tuatahitia nga ngaru taima i te tukinga o nga rua pango e 1.3 piriona marama-marama te tawhiti, na reira ka puta he rangahau ano mo enei tinana o te rangi.

