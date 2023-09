Nga Tikanga Kai o nga Kohao Pango Nui: Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga kitenga ohorere

He rangahau hou e arahina ana e te Whare Wananga o Te Taitokerau kei te wero i nga whakapae o mua mo nga tikanga kai o nga kohao pango tino nui. Ahakoa i whakaponohia i mua ka pau te kai i nga kohao pango, ka whakaatu nga tauira hou he tere ake te kai. Ko nga hua o tenei rangahau whenua ka whakaputahia i roto i te The Astrophysical Journal i te Mahuru 20th.

E ai ki nga whaihanga 3D-taumira teitei, ko te hurihuri i nga kohao pango ka huri i te waahi-waahi huri noa, ka pakaru te kopae hau hau ki roto, ki waho hoki. Ka pau i te rua pango te mowhiti o roto, ka whakakiia e nga otaota mai i te kopae iti o waho te aputa. Ko tenei tukanga kai-whakakii-kai ka puta i roto i nga marama, he tere ake i te whakaaro o mua.

Ka taea e tenei maaramatanga hou te whakamarama i te whanonga o nga quasars, koinei etahi o nga mea kanapa o te rangi po. He maha nga wa ka mura nga Quasars ka ngaro kaore he whakamarama. Ko nga huringa tere e kitea ana i roto i nga quasars e rite ana ki te whakangaromanga me te whakakii i nga rohe o roto o te kōpae accretion.

Ko te whakapae o mua ko nga kopae accretion i hono ki te hurihanga o te poka pango kua kitea he teka. Ko te whaihanga i whakahaerehia e nga kairangahau e tohu ana ko nga rohe e karapoti ana i nga rua pango he nui ake te ngangau atu i nga whakaaro o mua. Ma te whakamahi i tetahi o nga rorohiko nui rawa atu o te ao, i hangaia e nga kairangahau he whakataihanga 3D o te kopae angiangi, tiohia, e whai whakaaro ana ki nga hihiko hau, nga papa autō, me te hononga whanui.

Ko te paheketanga i puta mai i te toia anga, he ahuatanga ka toia e te poka pango huri noa te waahi-wa huri noa, ka wiri katoa te kōpae. He tere ake te wiri o te kōpae o roto i nga waahanga o waho, ka hua mai he tukinga ka tata atu nga rawa ki te poka pango. Ka mutu, ka wehea te kōpae o roto mai i te toenga o te kōpae ka timata te tipu takitahi.

Ko te rohe haehae, kei reira nga kopaeroto o roto, o waho hoki e momotu ai, ko te waahi ka timata te porangi kai. Ko te hurihanga o te poka pango ka whakataetae ki te waku me te pehanga i roto i te kōpae, ka tukituki nga kōpae o roto me waho ka pana te kōpae o roto ki te poka pango. Ma tenei mahi ka hanga he huringa o te kai-whakakii-kai.

Ka taea pea e tenei rangahau te whakamarama i te ahuatanga o nga quasars "huringa-ahua", ka tino rerekee nga quasars i roto i nga tau o nga marama ki nga tau. Ko nga whaihanga i whakahaerehia e nga kairangahau he whakamarama ka taea mo te tere o te kanapa me te pouri e kitea ana i roto i enei taonga.

I te katoa, he whakamarama hou tenei rangahau mo nga tikanga kai uaua o nga kohao pango tino nui me te para i te huarahi mo etahi atu rangahau kia mohio ai ratou ki o raatau whanonga.

Nga wehewehe:

– Kōpae āpiti: He kōpae hau, puehu, me ētahi atu matū ka huri huri noa i tetahi mea tiretiera, penei i te poka pango, te whetu whetu ranei, i mua i te taka ki runga i te mea.

– Quasar: He karihi galactic tino kanapa me te tawhiti e tuku ana i te kaha nui, ina koa i te ahua o te ngaru marama me te reo irirangi.

Rauemi:

– Te Astrophysical Journal (puna ako)

– Te Whare Wananga o Northwestern (te puna korero mo nga kairangahau)