Ka Taea Nga Kohao Pango ki nga takirua Taurite Tino, Nga Whakaaturanga Ako

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Southampton, me nga hoa mahi mai i nga whare wananga o Cambridge me Barcelona, ​​ka noho takirua nga kohao pango he pai te taurite me te mau i roto i te taurite e te kaha o te ao, e rite ana ki te kohao pango nui kotahi. Ko tenei kitenga ka whakawero i nga ariā tikanga mo nga kohao pango, e kii ana ka noho noa hei taonga mokemoke i te waahi.

Ko nga kohao pango he taonga arorangi me te tino kaha o te kumete, he tino kaha kia kore ai tetahi mea, ahakoa te marama, e mawhiti mai i a raatau. He tino mātotoru, he papatipu ka taea te uru ki te whenua katoa ki tetahi waahi iti.

E ai ki nga ariā tikanga i ahu mai i te ariā a Einstein mo te Whanaungatanga Whanui, ka noho tonu nga kohao pango hei mea pateko, he mea hurihuri ranei i a raatau ano. Heoi ano, ka toia, ka tukituki tahi e te taipainga. Ka pono tenei whakapae i te wa e whakaaro ana koe ki te Ao pateko, engari ka pehea mena kei te toro haere tonu te Ao?

Ko nga kairangahau e kii ana i roto i te Ao e whanui haere tonu ana, ka noho tahi nga rua pango, ka hanga i te pohehe o te rua pango kotahi. Ka taea tenei na te noho tonu o te ao, e mohiotia ana ko te kaha pouri, i whakauruhia ki roto i te ariā a Einstein. Ko te noho tonu o te ao ka tere te Ao ki te tere tonu, ka pa ki te taunekeneke me te noho o nga rua pango.

Na roto i nga tikanga tau matatini, i whakaatu te roopu ka taea e rua nga kohao pango pateko te noho i roto i te taurite, ko to ratou kumete aapapa i parea e te roha e pa ana ki te taurite o te ao. Ko te tikanga, ahakoa i roto i te Ao whanui, ka mau tonu nga kohao pango i te tawhiti mai i a raatau ano. Ka utua e te toi aapapa mo te roha e ngana ana ki te wehe.

Mai i tawhiti, ka puta he rua pango i roto i te taurite hei kohao pango kotahi, he uaua ki te wehewehe i nga mea e rua. Ko tenei kitenga e whakatuwhera ana i nga huarahi mo etahi atu rangahau, na te mea ka pa ano te ariā ki te hurihuri i nga rua pango me nga kohao pango maha.

I whakahaerehia te rangahau e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Southampton, te Whare Wananga o Cambridge, me te Whare Wananga o Barcelona. I whakaputahia o raatau kitenga i roto i te reta a Physical Review Letters, a i arotakehia te pepa hei tuhinga Tirohanga.

Rauemi:

– Ahorangi Oscar Dias (Te Whare Wananga o Southampton)

– Ahorangi Gary Gibbons (Te Whare Wananga o Cambridge)

– Ahorangi Jorge Santos (Te Whare Wananga o Cambridge)

– Dr Benson Way (Te Whare Wananga o Barcelona)

– 'Tukurua Pango i roto i te Mokowā Sitter' – Reta Arotake Tinana