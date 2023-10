Nga Maramatanga Hou mo te Ora Moana Tawhito: Fossil Plankton mai i te Hawhe Piriona Tau ki muri

He momo parapara i kitea tata nei i kitea e nga kaiputaiao he tirohanga whakamihiharo ki te ao o te koiora moana haurua piriona tau ki muri. Ko nga kitenga, he mea taipitopito i roto i te rangahau i whakaputaina i roto i te pukapuka Proceedings of the Royal Society B, i whakamarama i nga moana tawhito me te paanga o nga huringa o te rangi i taua wa.

Ko enei rauropi moroiti, he rite ki te pukohu o enei ra, he ahua ahurei to ratou ahua, he rite ki nga poi taratara e hono tahi ana. Ko Takuta Tom Harvey, te kaituhi o te rangahau mai i te Whare Wananga o Leicester School of Geography, Geology and the Environment, i te tuatahi kare i mohio he aha enei parapara i te wa tuatahi i tutaki ai ia. He mea rerekee te ahua o nga mea i kitea i mua i nga rauropi ora, kua ngaro ranei.

I kitea ano e te tātaritanga he tino rite i waenga i enei parapara tawhito me nga pukohu kaakaariki hou e kitea ana i roto i te plankton o nga roto me nga roto. I whakaatu nga parapara i te hanganga koroni, me nga pūtau e hono tahi ana i roto i nga whakatakotoranga ahuahanga, e kitea ana te ahua onge ki te papa o te moana o te wa o Cambrian.

Ko te hiranga o enei parapara kei roto i to ratau tau, i te mea i noho i te wa i timata ai te tipu o te kararehe kararehe. Ko tenei wa, e kiia ana ko te Cambrian 'pahūtanga' o te ora, ka rite ki te putanga mai o te phytoplankton hei puna kai nui ki nga moana. Heoi ano, kei te noho kore mohio nga roopu tipu i tupu i roto i nga moana Cambrian, i te mea no na tata tonu nei i tipu ai nga roopu phytoplankton.

He mea nui te rangahau a Takuta Harvey ki te maarama ki te hihiko o te kukuwhatanga o nga puunaha rauwiringa kaiao o nehe me te hononga i waenga i nga rauropi i nga taiao moana tuatahi. Na roto i te tirotiro i enei marau kowhatu, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki nga hononga kaiao i hanga i te ao i roto i tenei waa tino nui.

FAQ:

P: He aha enei parapara?

A: Ko nga parapara he pukohu ririki iti iho i te mirimita te rahi me te hanga koroni.

P: He aha te mea nui o enei parapara?

A: Ka kitea e ratou he tirohanga onge ki te papa o te moana o te wa o Cambrian i te timatanga o te tipu o te kararehe.

P: He pehea te whakataurite o enei parapara ki nga pukohu o enei ra?

A: He rite nga parapara ki nga pukohu kaakaariki hou e kitea ana i roto i te plankton o nga harotoroto me nga roto, engari ka noho ki te moana.

P: He aha te korero a enei parapara mo nga huringa o te rangi?

A: Ma te ako i enei parapara, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki nga huringa o te rangi i awe i nga ahuatanga o te moana i tera wa.

P: He aha te hiranga o te phytoplankton ki nga moana o enei ra?

A: Ko te Phytoplankton te puna kai mo te tata ki nga oranga katoa o te moana. Ka taea e te rangahau mo te phytoplankton tawhito te whakamarama i to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga me te rereketanga o tenei waahanga rauwiringa kaiao nui.