Ka Hangaia e nga Kairangataiao nga muka hiraka pungawerewere ma te whakamahi i nga noke hiraka kua whakarereketia

Kua tutuki i nga kaiputaiao tetahi mahi nui na te hanga angitu o nga muka hiraka pungawerewere te roa ma te whakamahi i nga noke hiraka whakarereke. He nui te mana o tenei hiraka hei rerekee, tauwhiro me te kounga teitei ki nga muka waihanga penei i te nylon.

Ko te hiraka hiraka anake te muka hiraka kararehe ka mahia i runga i te hokohoko i runga i te tauine nui, he mihi ki nga tikanga whakatipu pai. Heoi ano, ko te hiraka hiraka tikanga he rongonui he pakarukaru. Ko te hiraka pungawerewere he tino kaha, he uaua hoki. Ko te wero he rapu huarahi ki te whakaputa hiraka pungawerewere i runga i te rahinga na te ahua kai tangata o te pungawerewere.

I roto i tenei rangahau, i whakamahia e nga kairangahau nga tikanga whakarereke ira ki te miihini i nga noke hiraka me te kaha ki te whakaputa i nga muka hiraka pungawerewere. I whakauruhia e ratou he pūmua hiraka mai i te pungawerewere raranga orb ki roto i te DNA o te hiraka, hei whakakapi i te ira e kawe ana i te pūmua hiraka tuatahi o te noke. Ko tenei huarahi, e mohiotia ana ko CRISPR-Cas9, ka taea te whakahohe i te ira hiraka pungawerewere me te kore e pokanoa ki te hanga hiraka taiao a te noke.

Ko nga muka ka puta i runga ake i nga tumanakohanga, e whakaatu ana i te kaha o te kaha me te uaua. He mea whakamiharo, he ngawari ake nga muka i te mea i whakaarohia. He nui nga paanga o tenei pakaruhanga mo nga momo ahumahi, tae atu ki te miihini koiora, te hangarau aerospace, me nga taonga maamaa mo te hoia. Ko te hiraka pungawerewere i mahia e ono whakarea ake te uaua atu i te Kevlar, he mea e whakamahia ana i roto i nga koti matā.

Ko te whainga a nga kairangahau ki te whakamahine i tenei mahi ma te whakawhanake i nga noke hiraka whakarereke ira e kaha ana ki te whakaputa i nga muka hiraka pungawerewere ma te whakamahi i nga waikawa amino taiao me te miihini. E whakapono ana ratou he nui te kaha o tenei huarahi ki te hanga i nga muka hiraka kaha ake.

Ko te kaha ki te whakaputa i nga muka hiraka pungawerewere ma te whakamahi i nga noke hiraka kua whakarereketia ira, ehara i te mea he tuku kee atu ki nga muka waihanga engari he whai waahi hoki ki te whakatutuki i nga hiahia o te ao. Ka taea te whakamahi i nga muka hei tuitui pokanga, hei whakatutuki i te hiahia mo te neke atu i te 300 miriona nga tikanga ia tau.

