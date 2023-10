Ko te Hangarau Kaamera Hou e huri ana i te Whakaahua Marama mo nga Miihana Marama kei te heke mai

Kei te mahi tahi nga Kairangirangi Pakeha me nga kaiputaiao me te roopu whakaahua a Artemis o NASA ki te hanga i tetahi kaamera hou hei whakarereke i nga whakaahua o te marama mo nga miihana Marama kei te heke mai. Kei te whakamatautauhia te Kaamera Ataahua Waa-a-Tara (HULC) ki nga whenua-a-marama o Lanzarote, Spain, hei waahanga o te kaupapa whakangungu PANGEA.

Ko te PANGAEA, he kaupapa i hangaia hei whakarite i nga kairangi mo nga miihana marama e haere ake nei, he mahi nui ki te whakamatautau i nga kaha o te HULC. Ma tenei kaupapa ka taea e nga Kairangirangi te whakataurite i nga ahuatanga torotoro whenua i te wa e whakamahi ana i te ESA Electronic Field Book ki te tuhi i a raatau mahi. Ma te taputapu ka taea e nga kaiwhakaako matawhenua te tautoko i nga wa tuturu ki nga kaihopu i a raatau mahi.

Kua tino whakanuia e te HULC te wheako torotoro o te mata o te marama mo nga kairangirangi, e whakarato ana ki a ratou nga pukenga whakaahua kounga teitei. Ko tenei kaamera marama, he mea hanga mai i nga kaamera ngaio-a-papa, he mea whakakakahu ki te maarama marama teitei me nga arotahi hou. Ka whakarite kia taea te tuhi tika i nga kitenga putaiao i roto i nga misioni o te Marama kei te heke mai.

Kia rite ai te mokowhiti a te HULC, kua mahia e nga miihini NASA etahi whakapainga matua, tae atu ki te taapiri i te paraikete whakamarumaru puehu me te waiariki me nga paatene ergonomic. Ko enei whakatikatika ka taea e te kaamera te whakahaere ngawari e nga kaitirotiro rererangi e mau kakahu mokowhiti nui.

I te wa o te kaupapa PANGEA, i whakanui a Thomas Pesquet te kairangi rererangi a ESA, e mohiotia ana mo ana pukenga whakaahua motuhake, mo te hoahoa o te HULC. I whakanuia e ia te atanga ratarata-kaiwhakamahi me nga ahuatanga tiaki pono o te kamera.

Ko te hopu whakaahua o te kounga teitei he mea nui mo te rangahau putaiao i roto i nga mahi a te Marama kei te heke mai. No reira, ko te kowhiringa o nga arotahi e tika ana mo te HULC tetahi o nga tino whainga o te kaupapa PANGEA. Kua tino whakamatauria te kaamera i raro i nga ahuatanga rereke, penei i te awatea whanui me te pouri o nga ana puia, hei whakataurite i nga taiao tino o te whakaahua o te marama.

Ko te kaiarahi a NASA mo te kamera HULC, a Jeremy Myers, i whakanui i te hiranga o te hoahoa whai kiko me te hoahoa mo te hunga rererangi. Ma te mahi tahi me nga kaiputaiao o te aorangi i Uropi, i whakarite a Myers kia tutuki nga whakaahua i hopukina e te HULC ki nga paerewa teitei o te whakatau, te hohonutanga o te mara, me te whakakitenga, me te whakanui ake i te kaha putaiao o te kamera.

Kaore i rite ki te kamera Hasselblad miihini i whakamahia i te wa o te kaupapa Apollo 11, ko te kaamera Artemis Moon e tohu ana i te peke whakamua i roto i te hangarau. Ko tenei kaamera pakaru whenua te kamera whakaata tuatahi i hangaia mo te whakamahi a-ringa ki te waahi, e whakarato ana i te kounga o te ahua ki nga waahi iti-marama. Ko ona kaha matatau e pai ana mo te hopu i te taiao tino rerekee o te Marama.

I te wa e haere tonu ana nga whakamatautau, ka noho tonu te mahi matua o te kamera, engari kei te whakapai ake te atanga me te whare. Ka tukuna he putanga o te kamera HULC ki te Teihana Mokowhiti mo te Ao mo etahi atu whakamatautau. He maha nga whakamatautau a nga roopu NASA ki te whakatutuki i nga wero nui o te waahi, tae atu ki te waiariki, te korehau, nga paanga iraruke, me te ahua kino o te puehu o te marama.

E whakapono ana a Jeremy Myers ko nga whakarereketanga ka puta he hua pai rawa atu - he kaamera e kaha ki te hopu i nga whakaahua whakahihiri o te Marama mo nga tau kei te heke mai, hei whakamahi ma nga kaihopu o te ao i a raatau haerenga mo te marama.

FAQs

