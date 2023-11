Chloroplasts: Te Whakakitenga i o raatau Mahi Huna i roto i te Tiaki Tiaki

By

Kua roa e mohio ana nga kaiputaiao ki te mahi nui o te chloroplasts i roto i te tukanga o te photosynthesis, i reira ka huri nga tipu i te ra ki te hiko matū. Heoi, he rangahau hou kua whakamarama i tetahi whakakitenga ohorere - tera pea ka whai waahi nui te chloroplast ki te aukati i te tipu.

I roto i te rangahau hou i whakahaerehia e te roopu o nga kairangahau, i kitea te kaha o nga chloroplasts ki te whakauru kaha ki nga tikanga whakamarumaru hei tiaki i nga tipu mai i nga tukumate kino. Ka whakawerohia e tenei kitenga te maaramatanga o te chloroplasts hei okana whakangao noa.

Ma te ako i te Arabidopsis thaliana, he rauropi tauira e whakamahia nuitia ana i roto i te rangahau tipu, ka kitea e nga kaiputaiao tetahi pūmua motuhake i roto i nga chloroplasts e whakaohooho ana i nga urupare mate. Ko tenei pūmua, e mohiotia ana ko PAP (Pentose Phosphate Pathway Associated Protein), ka awhina i te mohiotanga o nga moroiti pathogenic me te timata i te rerenga o nga urupare aukati ki te whakakore i nga tuma.

Ko te whakaurunga o nga chloroplasts ki roto i te aukati tipu ka whakatuwhera i nga huarahi whakaihiihi mo te whakawhanake rautaki hou hei whakarei ake i te aukati hua ki nga mate. Ma te whakamahi i nga kaha o te chloroplasts ki te whakakorikori i te mate, ka whakaaro nga kaiputaiao ki te hanga i nga hua kua whakarereketia ira e whakaatu ana i te kaha ake o te atete ki nga momo tukumate.

Pātai Auau

P: He aha nga chloroplasts?

A: Ko nga Chloroplasts he okana motuhake e kitea ana i roto i nga ruma o nga tipu kaakaariki me nga pukohu. Ko ratou te kawenga ki te kawe i te photosynthesis, te huri i te ra ki te kaha.

Q: He aha te mate mate tipu?

A: Ko te whakamarumaru o te tipu e pa ana ki nga tikanga whakamarumaru e whakamahia ana e nga tipu hei whakamarumaru i a ratau mai i nga mate ka puta mai i nga tukumate moroiti.

P: He pëhea te whai hua o te chloroplasts ki te aukati i te tipu?

A: Kua kitea e nga rangahau tata nei ka whai mana nga chloroplasts ki te whai waahi ki te aukati i nga tipu ma te mohio ki nga moroiti pathogenic me te tiimata i nga urupare mate.

P: He aha te hiranga o tenei kitenga?

A: Ka whakawerohia e tenei kitenga te maaramatanga tikanga mo nga chloroplasts me te para i te huarahi mo te whakawhanake rautaki auaha hei whakarei ake i te aukati hua ki nga mate.