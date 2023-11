Te Hononga i waenganui i te Aerosol Hygroscopicity me te Hurirangi

He nui te paanga o nga matūriki aerosol ki te ahuarangi o te whenua, me te mohio ki o raatau ahuatanga he mea nui kia tika te whakatauira huarere. Ko tetahi mea nui ko te hygroscopicity, e tohu ana ki te kaha o nga matūriki aerosol ki te pupuri wai i roto i te hau. He uaua ki te whakatau i te hygroscopicity o nga matūriki aerosol na te ahua rereke me te uaua, tae atu ki nga mea penei i te rahi me te hanganga matū.

Heoi, he rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Communications kua tino ahu whakamua ki te mohio ki te hononga i waenga i te hanganga aerosol me te hygroscopicity. Ko tetahi roopu rangahau o te ao, i arahina e te Max Planck Institute for Chemistry me te Leibniz Institute for Tropospheric Research, i hangaia he tauira rarangi ngawari ki te whakatau i te hygroscopicity i runga i nga rawa pararopi me nga mea pararopi kei roto i nga matūriki aerosol.

I whakamahia e te rangahau nga raraunga mai i nga kaupapa inenga 16 i whakahaeretia i waenganui i te tau 2004 me te 2020, e kapi ana i te whānuitanga o nga rohe o te Ao me nga rohe o te rangi. Ko enei kaupapa he inenga o te hygroscopicity ma te whakamahi i nga inenga karihi condensation kapua me te hanganga matū o nga matūriki e whakamahi ana i te aerosol mass spectrometry. Ma te wetewete i tenei huingararaunga whanui, ka whakatau nga kairangahau ka taea te tatau i te aerosol hygroscopicity (κ) whai hua ma te whakamahi i te tauira raina ngawari: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Ko nga hua i whakaatu ko te hygroscopicity o nga matūriki pararopi (κorg) i te ao i te 0.12 ± 0.02, i te mea ko te hygroscopicity o nga katote pararopi (κinorg) i 0.63 ± 0.01 te toharite. Ko enei uara e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te mahi a te matūriki aerosol i roto i te huringa o te rangi, ka taea te whakamahi i nga tauira huarere o te ao ki te whakapai ake i nga matapae huarere.

Ko te kairangahau matua a Mira Pöhlker, no te Leibniz Institute for Tropospheric Research, e whakanui ana i te hiranga o tenei rangahau. "Kua whakaatuhia e matou ko nga whakaaro ngawari ka taea te whakaaro mo te hygroscopicity i roto i nga tauira huarere," ka whakamarama ia. Ko nga kitenga e whakaatu ana ka taea e te tauira raina te whakatau tata i te hygroscopicity aerosol, me te whakaiti i te koretake o nga matapae huarere.

Ka whai waahi tenei rangahau ki te maarama ki te mahi a te matūriki aerosol i roto i te huringa o te rangi me te whakanui i te hiranga o te tohu tika i o raatau taonga. Ko nga kitenga ka kaha ki te whakapai ake i nga tauira huarere me te whakarei ake i to maatau kaha ki te matapae i nga ahuatanga o te rangi e heke mai nei.

FAQ

He aha te hygroscopicity?

Ko te Hygroscopicity e pa ana ki te kaha o nga matūriki aerosol ki te pupuri i te wai i roto i te hau. He take nui ki te mohio ki te paanga o nga aerosol ki te ahuarangi o te whenua.

I pehea te whakatau i te hygroscopicity o nga matūriki aerosol i roto i te rangahau?

Ko te hygroscopicity o nga matūriki aerosol i inehia ma te whakamahi i nga inenga karihi condensation kapua. I honoa enei inenga me te hanganga matū o nga matūriki i puta mai i te aerosol mass spectrometry.

He aha te hiranga o nga kitenga o te rangahau?

Ko nga kitenga o te rangahau e whakaatu ana i tetahi tauira raina ngawari ka taea te whakatau i te hygroscopicity aerosol i runga i nga matū pararopi me te parakore kei roto i nga matūriki. Ka taea te whakamahi i tenei tauira i roto i nga tauira huarere hei whakapai ake i nga matapae o te huringa o te rangi.

Me pehea te whakamahi i nga hua o te ako?

Ko nga hua o te rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hononga i waenga i te hanganga aerosol me te hygroscopicity. Ka taea te whakamahi i enei korero i roto i nga tauira ahuarangi o te ao ki te whakanui i to maatau mohio ki te paanga o nga matūriki aerosol ki te huringa o te rangi.